Los baristas tienen en casa esta cafetera express fácil de usar: espressos, cappuccinos, lattes y más

¿Piensas que la manera más cómoda y práctica de preparar un buen café por la mañana es con una cafetera de cápsulas? Te equivocas. Tienen la fama de ser las más rápidas, porque solo tienes que introducir la cápsula y tienes tu especialidad lista en unos pocos segundos. Hasta que aprendas a usar una cafetera express y te des cuenta de que es fácil conseguir un mejor café sin invertir el doble de tiempo.

Las cafeteras express son pequeños electrodomésticos que permiten controlar mucho mejor la extracción, la textura y la temperatura. Son las que usan los baristas en tu cafetería favorita y la que ahora puedes tener en casa para preparar un latte, un cappuccino, un espresso o la especialidad que te apetezca en segundos, ya sea con cápsulas o con café molido. De hecho, PcComponentes te lo pone muy fácil esta Navidad, porque acaban de rebajar a su precio mínimo histórico esta cafetera express Cumbia Power Instant-ccino 20 Chic de Cecotec. ¿Quieres descubrirla?

Los secretos mejor guardados de esta cafetera expresso

Presión profesional para un café cremoso y a tu gusto.

Calentamiento rápido perfecto para cuando tienes prisa.

Depósito de leche automático que consigue una espuma consistente.

Compatible con café molido y cápsulas que hacen la cafetera más versátil.

Así es la cafetera Cumbia Power Instant-ccino 20 Chic de Cecotec

La cafetera express Cumbia Power Instant-ccino 20 Chic de Cecotec es la que tienen los baristas en casa, porque es fácil conseguir resultados profesionales sin complicarte mucho la vida. Algunos de sus puntos fuertes son sus 20 bares de presión y un Thermoblock que estabiliza la temperatura para conseguir resultados perfectos.

Podrás usar café molido o cápsulas, o alternar según el momento, y preparar cualquier especialidad de café que se te ocurra. Además, viene con un doble brazo para preparar dos cafés a la vez, un tanque de leche Full-Milk y el sistema Instant Capuccino que mezcla café y leche directamente en la taza. No todos los días puedes conseguir una cafetera así tan barata, ¡aprovecha el descuento!

Opiniones de esta cafetera express de Cecotec

Esta cafetera de Cecotec tiene 4,2 estrellas sobre 5, y el 93% de los usuarios que la prueban, la recomiendan. Estas son algunas de las opiniones más destacadas en PcComponentes:

"Es muy bonita, aún más que en la foto. Las cápsulas que tiene para poner son de Nesspreso. Y el depósito para leche es genial. Hace buenos cafés, y con mucha leche o con mucha espuma. Como prefieras".

"Permite poner cápsulas Nespresso. No es muy grande y sirve muy bien para decorar y poner tu cuarto en plan office".

"Excelente cafetera. El espresso sale muy cremoso. Con un buen café molido obtienes un café espresso muy bueno".

Las reseñas son inmejorables, vas a alucinar con sus funciones y además esta cafetera express de Cecotec nunca antes ha estado tan barata en PcComponentes. Date un capricho esta Navidad o aprovecha el precio para regalarla, ¡es ideal!

