¡Precio mínimo histórico! El portátil Samsung Galaxy Book4 rebajado a solo 560€ en el Cyber Monday de PcComponentes

El Cyber Monday de PcComponentes está en marcha con rebajas de hasta el 50% en la mejor tecnología y chollazos como el que te traemos. Si estabas buscando un portátil que se adaptara a tu ritmo frenético de vida o te permitiera crear contenido y jugar en cualquier parte, aquí lo tienes. El Portátil Samsung Galaxy Book4, rebajado a solo 560 €.

Es un descuento de 300 € con el que te llevas un equipo perfecto para trabajar en cualquier lugar. No solo por su compacto tamaño al tener pantalla de 15,6 pulgadas, sino también por su genial rendimiento y funciones pensadas para el diseño y la creación de contenido.

Lo mejor de este ordenador portátil

La pantalla es AMOLED y muy nítida. Se ve muy bien incluso bajo la luz directa del sol.

El combo de procesador Intel Core i7, 16 GB de RAM y SSD de 512 GB lo hace imbatible.

Se conecta a todo con su WiFi 6E, puertos Thunderbolt4, HDMI y ranura microSD.

Portátil Samsung Galaxy Book4

Samsung book4

Su doble uso es la clave del éxito del Portátil Samsung Galaxy Book4. No se queda corto en rendimiento, gracias al tridente de CPU Intel Core i7, 16 GB de RAM y SSD de 512 GB. Mueve cualquier herramienta e incluso muchos videojuegos con una soltura total y una calidad soberbia. Además, como su pantalla de 15,6" es AMOLED, el contenido multimedia se ve de maravilla en él, y en alta definición. Lo vas a poder usar para jugar, ver series o películas o incluso trabajar editando fotografía o vídeo. De hecho, es especialmente bueno en esto último.

Por eso mismo, es un ordenador portátil perfecto para diseñadores y creadores de contenido. Aunque, con ese precio, lo cierto es que es ideal para cualquiera que busque un equipo portátil competente y versátil.

¿Qué opinan quienes lo usan?

Los usuarios de este portátil están encantados, sobre todo por su portalidad. Puedes comprobarlo leyendo las reseñas que hemos recopilado a continuación:

"Para lo que necesito es perfecto, tanto en diseño como en prestaciones"

"Es mejor que la nueva surface 9 pro a similar precio porque tiene el último procesador, muchas conexiones. Además la memoria y disco duro mucho mejor que la surface."

"Realmente util, si necesitas un portátil con el cual hacer tareas este cumple su función perfectamente."

Es un ofertón del Cyber Monday de PcCompontes con el que te llevas este equipo al precio más bajo que haya tenido jamás, y además con entrega gratuita en un plazo de solo 24 horas. ¿Lo vas a dejar escapar?

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.