¿Tienes una cocina pequeña? AEG tiene la solución con este horno compacto baratísimo en el Black Friday

Tener una cocina pequeña no significa que tengas que prescindir de electrodomésticos, menos aún de un básico como el horno. Aunque tengas el microondas o una freidora de aire, con estos electrodomésticos consigues resultados más crujientes, puedes cocinar repostería, hacer pan, gratinar tus platos de pasta y hasta hacer pescado al horno.

Por suerte, hoy existen alternativas para todo tipo de cocinas y hogares, como un horno compacto que apenas ocupa espacio y rinde igual de bien que uno de gran tamaño. El Black Friday de AEG tiene opciones para todos los gustos, así que no hemos podido evitar fichar el horno compacto Serie 7000 MealAssist con SteamBake, ahora rebajado 250€ hasta el 1 de diciembre (o antes si se agota el stock).

5 características de este horno compacto

Vapor integrado que mejora la textura y el color de los panes o la repostería.

Pantalla táctil CookSmart Touch con navegación intuitiva.

Cocción asistida con ajustes automáticos para distintas recetas.

Limpieza pirolítica que desintegra la grasa para echarte una mano con la limpieza.

Así es el horno Serie 7000 MealAssist de AEG

horno Serie 7000 MealAssist AEG

El horno compacto Serie 7000 MealAssist con SteamBake tiene una capacidad de 45 litros con prestaciones que son más propias de modelos grandes. El sistema SteamBake es el responsable de añadir vapor al inicio de la cocción para conseguir masas más esponjosas, un color uniforme y una corteza crujiente sin necesidad de mover las bandejas. Si lo tuyo es la repostería, este horno compacto es todo lo que necesitas.

Por otro lado, incluye una pantalla CookSmart Touch de 4,3 pulgadas con conexión Wi-Fi para poder navegar entre recetas, recibir consejos y activar funciones con un simple gesto. Además, siempre puedes enviar tus recetas favoritas directamente desde la app móvil y elegir entre sus 91 programas automáticos y 20 funciones.

¿Qué es y cuánto dura el Black Friday de AEG?

En el caso de AEG, el Black Friday no se ha limitado solo a esta semana, sino a todo el mes. El Black November lleva activo desde el 3 de noviembre y continuará hasta el 1 de diciembre, así que todavía te quedan unos últimos días por delante para aprovechar las ofertas.

Además de este horno compacto en oferta, encontrarás muchos más electrodomésticos tirados de precio. Por ejemplo, lavadoras, frigoríficos, congeladores, lavavajillas y pequeños dispositivos para equipar tu cocina. Aprovecha que la tecnología AEG tiene una locura de precios que probablemente no se vuelvan a repetir en una temporada.

El Black Friday de AEG es la oportunidad perfecta para llevarte este horno compacto con la última tecnología rebajado 250€, ¡solo hasta el 1 de diciembre! Aprovecha los ofertones.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.