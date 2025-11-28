¡Chollazo! La baliza V16 homologada que necesitarás en 2026 está rebajada a 38 € en el Black Friday de PcComponentes

2026 se acerca y, con él, una nueva normativa de la DGT que cumplir. Si estás buscando balizas V16 homologadas baratas, el Black Friday de PcComponentes. Sus rebajas de hasta el 60% siguen al pie del cañón y, entre ellas está esta Baliza V16 Help Flash IOT que no solo es capaz de iluminar perfectamente en noches con mucha lluvia, sino que además tiene una eSIM gratuita con conexión rápida y, par rematar, un precio rebajado a 38,95 €.

Podríamos recomendártela por mil razones, pero podemos asegurarte que es de las mejores balizas homologadas por la DGT que vas a encontrar. Se ve de maravilla, no te deslumbra al colocarla y se activa al momento. ¡Y además es barata!

Lo mejor de esta baliza homologada V16

Su LED de 250 candelas y visibilidad 360º tiene un radio de alcance de 1 kilómetro.

Trae eSIM integrada sin cuotas, con geolocalización automática y servicio remoto garantizado hasta 2038.

Está homologada por la DGT.

Se activa sola al colocarla en el techo y es compatible con apps como myIncident o la asistencia en carretera.

Baliza V16 Help Flash IOT

Baliza V16help flashc

Aunque sea obligatoria por ley, lo que hace destacar concretamente a la Baliza V16 Help Flash IOT frente a otras alternativas es que no se limita a cumplir: va más allá y por menos dinero. No solo emite luz, también se conecta rápidamente a la red DGT 3.0 con su eSIM integrada, que además se activa al encenderse sin tener que pagar suscripciones. Además, cuenta con una potencia lumínica de 250 candelas que hará visible a tu vehículo incluso en noche cerrada con lluvia intensa, y eso que cuenta con sistema Eye Protect, que reduce el destello inicial para no deslumbrarte cuando la colocas. Para rematar, ocupa poco, es robusta y muy ligera. La podrás llevar en el coche sin problemas, y colocarla es tan simple como sacarla de donde la guardes y ponerla en tu coche, ya que está imantada.

Es una compra obligatoria para todo aquel que tenga coche y no haya comprado todavía su baliza. Su relación calidad/precio es inigualable, así que aprovecha.

¿Qué opinan quienes la han comprado?

Además de recordar que es obligatoria por ley, los usuarios que han comprado esta baliza V16 homologada recalcan su relación calidad/precio, potencia de luz y servicio remoto garantizado hasta 2038. Aquí puedes ver algunas reseñas:

"Creo que esta baliza es una de las mejores opciones dentro de las que hay a la venta, está homologada y alumbra bastante bien."

"Muy buena calidad, empresa de fabricación española. Está homologada por la DGT para ser utilizada a partir del 01/01/2026. No require suscripción, la SIM está prepagada."

"Corresponde con lo anunciado, funciona, pero cada tres años hay que cambiar la pila por seguridad aunque no se utilice."

Es la mejor oferta del Black Friday de PcCompontes en balizas V16 por precio, prestaciones y calidades. Cómprala ya y la tendrás el lunes en casa con gastos de envío gratuitos, y también devolución gratis si no estás conforme.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.