Cecotec tira la casa por la ventana este Black Friday rebaja 1000 € su mejor robot aspirador: el Conga X100
Sistema de limpieza adaptativa, 20.000 Pa de succión, base 4 en 1 de autolimpieza y hasta cámara con IA. Lo tiene todo a un precio de locos.
5 ofertas irresistibles de Eureka Electrodomésticos que están arrasando este Black Friday
Noticias relacionadas
No tienes tiempo para limpiar apenas tu casa, pero tienes que hacerlo porque los pelos de tu perro están por todas partes. Esto ya puede dejar de ser un problema si compras un robot como el Robot aspirador Conga X100. De hecho, este modelo, que es el mejor de Cecotec por su tecnología de IA, sensores, potencia y base de autovaciado, ahora está de ofertón por el Black Friday. Cuesta 399 € y antes... ¡Costaba casi 1400 €!
Un robot con 220 minutos de autonomía, autovaciado y autodesinfección, detección inteligente obstáculos, sistema de fregado y sistema antienredos. No importa cómo sea tu casa, si vives solo o no, si tienes mascota o si tienes alfombras. Vale para todo.
Lo mejor de este stick para TV
- La navegación con IA y sensores láser es perfecta: lo detecta todo y evita choques, riesgos y atascos.
- Con 20.000 Pa de potencia, no hay suciedad ni superficie que se le resista.
- El fregado Spin con agua limpia elimina las manchas fácilmente, y su cepillo HairCut evita los enredos.
- La base All-In Home lo vacía, lo rellena de agua y desinfecta las mopas a 70 ºC.
Robot aspirador Conga X100
El punto clave del Robot aspirador Conga X100 es que lo dejas puesto y te olvidas. No tienes que tener cuidado con cables ni con el tipo de suelo, ya que combina sus sensores láser y su Inteligencia Artificial para detectarlo todo: los obstáculos, el tipo de suelo y hasta la cantidad y tipo de suciedad. Aspira y friega de una sola pasada con una succión perfecta hasta para alfombras densas. Además, es capaz de elevar su cepillo central cuando detecta desniveles, dejar sus mopas en la estación cuando solo aspira e incluso extender sus cepillos y mopas para llegar a las esquinas o zonas más complicadas con DuoXtend. No se deja nada atrás, y además es totalmente programable a viva voz o con el móvil, guardando varios mapas, permitiendo diferentes tipos de limpieza por habitación y, por supuesto, limpiándose a sí mismo y desinfectándose tras cada limpieza.
Si tienes mascotas en casa, este robot aspirador es ideal por su cepillo HairCut y su potencia; si tienes alfombras y desniveles, su tecnología HopWheel evita atascos; y si no tienes tiempo, su base All-In Home se encarga de todo. En definitiva, es perfecto para cualquier hogar.
¿Qué opinan quienes lo han usado?
Que no solo están contentos, sino contentísimos con su compra. Lo que mas valoran los usuarios, como podrás ver en las reseñas del Conga X100 que hemos recopilado, es su fácil manejo, su navegación y su fregado:
- "Absolutamente excelente, bien construido, fácil de usar... Está a otro nivel."
- "Después de varias semanas de uso estoy muy contento. La navegación con LaserEye es precisa y rara vez se queda atascado, incluso en habitaciones con muchos muebles."
- "El fregado con agua limpia es un gran acierto y la mopa XXL cubre bastante superficie, aunque tarda un poco más en secarse si la usas a máxima humedad."
Es el momento idóneo para comprar este robot aspirador, porque está rebajado 1000 € y porque, además, lo recibirás en casa en un plazo máximo de 72 horas con envío gratuito. ¡Aprovecha!
Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.