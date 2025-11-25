Redecora tu hogar con descuentos de hasta el 60%: ¡Las mejores ofertas del Black Friday de Klast Home!

Noviembre encara su recta final y los precios caen en picado. Es el momento perfecto para darle a tu hogar ese toque que llevabas tiempo queriendo darle con nuevos muebles. Sobre todo porque las ofertas Black Friday de Klast Home ya están en marcha desde el pasado 4 de noviembre, con descuentazos de hasta el 60% en muebles y decoración.

Rebajas que en realidad forman parte del Black November de Kast, y que estarán disponibles hasta el mismo viernes 28 de noviembre. Gracias a ellas encontrarás aparadores, zapateros, estanterías, vitrinas, sillones y mucho más a precios rebajadísimos. Además, si te suscribes a la newsletter de Klast, tendrás 10 € de descuento adicional en tus compras. ¡Todo ventajas!

¿Necesitas inspiración para decidirte con tus compras en el Black Friday de Klast? No te preocupes, porque te traemos una selección con las ofertas más destacadas tanto por precio como por calidad. Te van a enamorar.

Aparador kemi

Ideal para tu salita, tu entrada o incluso el pasillo. El aparador Kemi, hecho en madera y combinando los tonos madera claros con el blanco, mide 148 x 40 x 79 centímetros y le da a cualquier espacio un toque minimalista y orgánico.

Cuenta con una triple cajonera y dos puertas con sitio de sobra para guardar lo que necesites. Un mueble que da frescura y luminosidad, perfecto para crear ambientes cálidos en cualquier parte de casa, y rebajado a 129 € con el Black Friday de Klast.

Zapatero Bora

Si quieres ordenar tus zapatos, nada como este zapatero Bora hecho en madera y fibra natural. Es estrecho y alto, con unas medidas de 60 x 24 x 125 centímetros y tres cajones que se abren con inclinación y separador ajustable para dos filas de zapatos, con unas medidas de 35 x 56 cm por cajón.

Al ser tan compacto, apenas resta espacio, de hecho lo aprovecha a la perfección para poder almacenar hasta 18 pares de zapatos. Un indispensable rebajado a 54,95 € que está entre las mejores ofertas en zapateros de Klast por el Black Friday.

Mesitas noche bent

El conjunto de mesitas de noche Bent es lo que necesitas si quieres un dormitorio con un toque más orgánico y cálido. Son pequeñas cajoneras con dos cajones de 47 x 40 x 55 centímetros cada una hechas en madera y ratán natural.

Compactas y sencillas, usan una combinación de texturas que encaja perfectamente con el ambiente relajado de un dormitorio. Además, sus cajones tienen una muy buena capacidad para guardar lo que necesites. Aprovecha, ¡que están rebajadas a 66 € cada una!

sillon lectura miler

Lluvia golpeando en la ventana, tu canción favorita de fondo y ese libro que llevabas tiempo queriendo leer. Para disfrutar de algo así no hay nada como el sillón de lectura Miler. En color beige, con soportes de madera, está pensado para darte comodidad y encajar en cualquier espacio de casa.

Mide unos 75 x 75 x 70 centímetros, con un asiento de 50 x 53 cm que es tan cómodo como aparenta. Un encantador sillón con un respaldo con una ligera inclinación y reposabrazos ideales para leer de forma cómoda y sana. Una de las mejores ofertas del Black Friday de Klast, sin duda.

Mueble tv ma

El mueble en el que irá la gran protagonista del salón. Hecho en madera de color blanco con un panel superior de madera natural, el mueble de TV Marais ocupa el espacio mínimo para dar seguridad y fiabilidad, además de almacenamiento con su doble puerta, para colocar tu televisor.

Tiene unas medidas de 150 x 40 x 55 centímetros, por lo que ocupa poco, pero es de lo más aprovechable, ya que tiene dos baldas en cada espacio y se puede combinar con la vitrina Marais para rematar el conjunto. Además, ¡lo tienes rebajado a 109 €!

¿Tienes ya alguna idea de lo que buscas? ¿Quieres ver más opciones? Echa un vistazo a todas las ofertas de Klast del Black Friday 2025 y encontrarás lo que necesitas, al mejor precio de todo el año.

