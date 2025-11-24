MediaMarkt tiene un ofertón en esta depiladora de luz pulsada moderna: elimina el vello para siempre con un 42% de descuento

La tecnología IPL ha llegado a nuestra vida para cambiar la manera de depilarnos, ¿todavía no la conoces? Es mucho más cómoda, limpia e indolora que la cera, las cuchillas o la depilación láser, porque puedes utilizar una depiladora de luz pulsada sin moverte de casa y conseguir resultados visibles en unas pocas semanas.

Es más, el Black Friday 2025 ya ha llegado a MediaMarkt con ofertas brutales en dispositivos de cuidado personal, y destaca la depiladora de luz pulsada Philips Lumea S9900. Lleva semanas siendo la más vendida de su categoría y no todos los días la vas a encontrar con un 42% de descuento, así que aprovecha esta semana. ¡Está rebajada a menos de 400€!

Lo más destacado de esta depiladora IPL

Análisis del vello corporal mediante IA para ajustar el pulso de luz.

Resultados visibles en 4 semanas con sesiones cada dos semanas al principio.

Sensor SmartSkin con 5 niveles de luz.

Vida útil de 450.000 pulsos que asegura bastantes años de uso.

Depiladora de luz pulsada Philips Lumea S9900

Philips lumea s9900

La depiladora de luz pulsada Philips Lumea S9900 está pensada para una depilación permanente sin salir de casa, y mucho más barata que la depilación láser. Uno de sus puntos fuertes es la tecnología SenseIQ, que analiza la piel y adapta las sesiones como si se tratara de un profesional para conseguir mejores resultados. Además, incluye 4 accesorios inteligentes para la cara, el cuerpo, las axilas y la zona del bikini.

Es esta depiladora IPL la que adapta automáticamente la intensidad de la luz según el tipo de vello, la zona del cuerpo y el cabezal. También incorpora tecnología SkinAI que estudia la evolución del vello, registra las sesiones y te guía paso a paso.

Preguntas frecuentes sobre la IPL

¿No conocías las depiladoras de luz pulsada? Es normal que te genere dudas, porque es un método relativamente nuevo, pero a continuación resolvemos todas tus preguntas.

¿Es segura la depilación de luz pulsada en casa?

Sí, siempre que el dispositivo incluya sensores de piel y controles de intensidad, como la Philips Lumea S9900.

¿Cuánto tiempo tengo que esperar para ver resultados?

Los primeros cambios suelen aparecer a partir de la cuarta semana, aunque después deberás hacer otras sesiones más espaciadas en el tiempo para retocar.

¿Sirve para cualquier tipo de vello o piel?

Es apta para el pelo castaño, rubio oscuro y negro, y en tonos de piel de muy claros a marrones. No se puede usar en pelo blanco, pelirrojo o rubio muy claro.

¿Duele el tratamiento con IPL?

En absoluto. Es indoloro, y lo único que puedes notar es una sensación de calor en la piel que desaparece en segundos. Además, la depiladora Philips en oferta permite ajustar siempre la intensidad.

Si te convence lo que te hemos contado, ha llegado el momento de tirar a la basura tu cuchilla, afeitadora o la cera, porque esta depiladora de luz pulsada es comodísima, indolora y mucho más barata. Aprovecha ahora el Black Friday 2025 de MediaMarkt y llévatela tirada de precio.

