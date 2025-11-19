Chollos AEG para tu casa: cupón de descuento, entrega 48h, envío gratis y descuentos hasta el 60%

Consigue los mejores electodromésticos AEG con instalación y envío gratuito y descuentos de más del 60% en el Black November.

El Black Friday de AEG ya ha comenzado, y este año es muy ambicioso. Desde el 3 de noviembre, y hasta el 1 de diciembre, la tienda de AEG está tirando la casa por la ventana con el Black November. Una promoción especial con la que disfrutar de descuentos de hasta el 60% en todo tipo de electrodomésticos y ahorrar un 10% más con el cupón BLACK10 (aplicable sobre el precio final solo hasta el 2 de diciembre).

Cualquiera de los electrodomésticos de AEG disponibles en su catálogo puede ser tuyo mucho más barato. ¿Tenías en el punto de mira un nuevo horno que costaba unos 700 €? Solo con las ofertas del Black November se queda en menos de 450 € y, si usas el código de descuento BLACK10, es tuyo por poco más de 400 €.

Hornos, placas de cocina, lavadoras, secadoras, aspiradoras y mucho más. Todos estos electrodomésticos están más baratos que nunca con estas rebajas y el código de AEG del Black Friday. Una promoción exclusiva de la tienda oficial de AEG con la que, además, disfrutarás multitud de ventajas que te contaremos a continuación.

Las mejores ofertas del Black November de AEG

¿No sabes qué comprar? No te preocupes, te traemos una selección que te va a convencer.

lavavajillas serie6000

Precio habitual: 699 € → Precio Black November: 449 € → Con cupón BLACK10: 404,10 €

Precio Black November: Ahorras un total del 42%

Ventajas de este lavavajillas: Tiene programas automáticos que se ajustan según la carga. Consume mucha menos electricidad. Su secado AirDry evita los restos de gotas de agua.



lavadora serie6000

Precio habitual: 609 € → Precio Black November: 425 € → Con cupón BLACK10: 382,50 €

Precio Black November: Ahorras un total del 37%

Ventajas de esta lavadora: Ajusta el tiempo, el agua y el consumo en base a la carga. Tiene un programa rápido de solo 30 minutos y es muy silenciosa. Reduce las arrugas con sus paletas especiales.



Comprar ya en el Black November de AEG

secadora serie7000

Precio habitual: 849 € → Precio Black November: 539 € → Con cupón BLACK10: 485,10 €

Precio Black November: Ahorras un total del 43%

Ventajas de esta secadora: Tiene una bomba de calor ultraeficiente (categoría A++) Cuida las prendas ajustando el calor sin perder tiempo ni resultados. No necesita separar la ropa gracias a su sistema MixDry.



horno serie5000

Precio habitual: 699 € → Precio Black November: 449 € → Con cupón BLACK10: 404,10 €

Precio Black November: Ahorras un total del 42%

Ventajas de este horno: Hornea más rápido al usar vapor. Mejor control de la temperatura con su sonda térmica. Se limpia solo con su función pirolítica.



placa serie 7000

Precio habitual: 599 € → Precio Black November: 429 € → Con cupón BLACK10: 386,10 €

Precio Black November: Ahorras un total del 36%

Ventajas de esta placa de inducción: Su panel táctil es muy intuitivo y permite ajustarlo todo fácilmente. Tiene una zona adaptable perfecta para ollas muy grandes o paelleras. Más segura en hogares con niños.



aspiradora serie 8000

Precio habitual: 499 € → Precio Black November: 389 € → Con cupón BLACK10: 350,10 €

Precio Black November: Ahorras un total del 30%

Ventajas de esta aspiradora: Sirve para limpiar tanto suciedad seca como húmeda. Su batería aguanta hasta 80 minutos de limpieza. Tiene un diseño ligero y ergonómico muy fácil de manejar.



aspiradora serie 6000

Precio habitual: 219 € → Precio Black November: 139 € → Con cupón BLACK10: 125,10 €

Precio Black November: Ahorras un total del 43%

Ventajas de esta aspiradora: Vale para todo, hasta se convierte en aspirador de mano. Su filtro dura el doble que la mayoría de aspiradores. Aguanta hasta 50 minutos de limpieza ininterrumpida.



maquina cafe espresso

Precio habitual: 429 € → Precio Black November: 299 € → Con cupón BLACK10: 269,10 €

Precio Black November: Ahorras un total del 36%

Ventajas de esta cafetera: Muele el grano y prepara el café al momento. Tiene vaporizador de leche perfecto para cappuccinos. Hasta 30 niveles de molienda para hacerte el café a medida.



¿Por qué comprar en la tienda oficial de AEG? Ventajas exclusivas

La mejores ofertas de las rebajas de otoño de aeg2

Además de los precios rebajados de las ofertas del Black November, y el cupón de descuento AEG, tienes muchas más razones para comprar en la tienda oficial de AEG, sus ventajas exclusivas:

Entrega rápida 48/72 horas - En cuanto hayas hecho el pago de tu pedido, llegará a tu domicilio en un máximo de tres días.

- En cuanto hayas hecho el pago de tu pedido, llegará a tu domicilio en un máximo de tres días. Envío gratuito - No importa lo que compres, AEG lo lleva a donde quieras de forma totalmente gratuita.

- No importa lo que compres, AEG lo lleva a donde quieras de forma totalmente gratuita. Financiación en 12 meses sin intereses - ¿Quieres pagar a plazos? Puedes hacerlo durante hasta un año, y sin pagar más por escoger este método.

- ¿Quieres pagar a plazos? Puedes hacerlo durante hasta un año, y sin pagar más por escoger este método. Instalación incluida - No te preocupes por montar tus nuevos electrodomésticos, porque el equipo de AEG lo monta por ti, salvo encastrados.

- No te preocupes por montar tus nuevos electrodomésticos, porque el equipo de AEG lo monta por ti, salvo encastrados. Retirada de tu antiguo electrodoméstico - No tendrás que buscar puntos limpios. AEG te trae tu nuevo electrodoméstico y se lleva el antiguo para reciclarlo.

- No tendrás que buscar puntos limpios. AEG te trae tu nuevo electrodoméstico y se lleva el antiguo para reciclarlo. Un mes de devolución - Tienes hasta 30 días para ver si te convence o no tu nueva compra, la devolución es gratis en ese periodo.

Preguntas frecuentes de los descuentos y el Black November de AEG

¿Tienes alguna duda sobre la promoción del Black Friday de AEG? Aquí tienes todas las respuestas que necesitas para aprovechar al máximo el Black November.

¿Cuál es el código promocional oficial de AEG en noviembre 2025?

El cupón de AEG del Black November es BLACK10. Con él tienes un descuento adicional del 10% sobre el precio final del producto. Lo puedes usar hasta el 2 de diciembre.

¿El código de AEG es acumulable a los descuentos del Black Friday?

Por supuesto que sí. Todas las rebajas del Black Friday de AEG se pueden complementar con el código de descuento BLACK10.

¿El envío y la instalación tienen algún coste?

No. Tanto el envío como la instalación son gratuitos, aunque no se instalarán aquellos electrodomésticos que vayan encastrados.

¿Cuánto tarda en llegar mi pedido?

El proceso de envío tiene una duración de entre 48 y 72 horas desde que se realiza el pedido. Recibirás tus compras muy rápido.

Del 3 de noviembre al 1 de diciembre, descuentos del 60% y todas las facilidades posibles para comprar los mejores electrodomésticos de AEG. Este año, el Black November viene pisando fuerte. ¿Vas a dejarlo pasar?

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.