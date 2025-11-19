La cafetera de cápsulas más vendida de Krups cuesta menos de 70€ ¡e incluye dos cajas de cápsulas de regalo!

Te encantan el aroma y el sabor del café recién hecho, pero no tienes el tiempo que te gustaría dedicarle para hacerlo como se merece. La falta de tiempo no tiene que implicar falta de calidad, sobre todo si tienes la Cafetera de cápsulas Krups Nescafé Dolce Gusto Mini Me. Es un modelo que ocupa muy poco espacio, que se calienta rapidísimo y que puede hacer más de 30 bebidas calientes diferentes gracias a su sistema de cápsulas. Aunque lo que terminará de enamorarte es que está rebajado de casi 85 € a 69 €.

Es la cafetera ideal si te falta tiempo o conocimiento para hacer ese café que tanto te gusta. Rápida, fácil de usar y muy intuitiva, te va a sorprender.

Lo mejor de esta cafetera

Alcanza los 15 bares de presión, perfectos para hacer cafés con textura y sabor profesional.

Puede hacer más de 30 bebidas diferentes, desde espressos hasta chocolates.

Tiene un depósito de agua de 800 ml y 4 alturas de bandeja.

Con esta oferta se incluye un pack de 2 cajas de cápsulas Nescafé Dolce Gusto.

Cafetera de cápsulas Krups Nescafé Dolce Gusto Mini Me

Si quieres una razón de peso para comprar la Cafetera de cápsulas Krups Nescafé Dolce Gusto Mini Me, es simple: café profesional hecho en segundos. A diferencia de otros modelos, se calienta al momento y no necesita ajustes complicados, solo que introduzcas la cápsula de la bebida que quieras tomar y pulses el botón para indicar el tamaño de tu bebida. Da igual si quieres un cappuccino, un espresso, un lungo o un chocolate.

Lo hace absolutamente todo en cuestión de segundos, tanto en tazas pequeñas como en vasos altos, y además te puedes despreocupar durante un buen tiempo de llenarla, ya que su depósito de agua es de 800 mililitros. Con ella puedes hacer más de 30 bebidas diferentes, y además el pack de esta oferta trae 2 cajas de cápsulas Dolce Gusto para que saborees el mejor café desde el primer día.

Es una cafetera perfecta tanto si te gusta el buen café como si tienes poco tiempo para prepararlo como merece. Te da el aroma y sabor que tanto te gustan, en tiempo récord y con solo pulsar un botón.

¿Qué opinan quienes la han usado?

La opinión de los usuarios concuerda en que, además de pequeña, hace un café sorprendentemente bueno para lo poco que cuesta y lo fácil de usar que es. Puedes leer varias reseñas a continuación:

"Llevaba tiempo queriendo una cafetera que fuera rápida, intuitiva y que ocupara poco espacio, y la Mini Me S de Dolce Gusto ha sido un acierto total."

"Excelente producto, super práctico para el café del día. Me encanta"

"Facilísima de usar, pequeña y muy bonita. Lo que más me ha gustado es que cuando termina de hacer el café no gotea. Muy satisfecha con el producto."

Si te animas a comprarla ya, recuerda que Fnac te ofrece tanto el envío a domicilio en solo 24 horas como la posibilidad de recoger tu flamante cafetera en su tienda más cercana de forma gratuita.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.