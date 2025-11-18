El cepillo alisador low cost que deja tu melena como si acabaras de salir de la peluquería (por menos de 20€)

El invierno no es el mejor aliado del cabello por la humedad y el encrespamiento. Da igual que lo tengas liso, porque siempre aparece el frizz, todavía más si este año has decidido sumarte a la moda del flequillo. Pero que no cunda el pánico, porque hay dispositivos de calor que te echan una mano y mantienen el resultado sin castigar la melena, como los cepillos alisadores.

Eso sí, no sirve uno cualquiera. Si vas a invertir en uno de estos cepillos (o en una plancha, rizador o cepillo de aire), procura que tenga tecnología iónica, revestimiento de cerámica o cualquier otro sistema avanzado que controle el frizz. Y si no quieres gastarte un dineral, tienes que fichar el cepillo alisador InstantCare ThermoGlow de Cecotec, ahora rebajado un 54% durante el Black Friday 2025. Vas a alucinar con la melena tan bonita que deja por menos de 20€.

Lo más destacado de este producto

Tecnología de infrarrojos que reduce el daño por calor y acelera el peinado.

Tecnología iónica que reduce el encrespamiento, controla el frizz y aporta brillo.

Incluye 5 niveles de temperatura para adaptar el calor a cada tipo de cabello.

Revestimiento cerámico con queratina y aceite de argán para un acabado más cuidado.

Así es el cepillo alisador InstantCare ThermoGlow de Cecotec

cepillo alisador InstantCare ThermoGlow Cecotec

El cepillo alisador InstantCare ThermoGlow de Cecotec es un dispositivo de calor muy respetuoso con la fibra capilar. Uno de sus 'secretos' es la tecnología de infrarrojos que distribuye muy bien el calor por todo el aparato, así que llega a tu pelo de una manera más cuidadosa y reduce el tiempo de peinado.

Lo que más nos gusta es la tecnología iónica, que reduce el frizz y el encrespamiento (sobre todo en invierno) y potencia el brillo natural de tu melena. Además, este cepillo alisador está enriquecido con queratina y aceite de argán que evita que las puntas se resequen y se abran. Siempre podrás ajustar la temperatura a tu gusto entre los 140ºC y los 210ºC.

¿Cómo sacarle partido en casa?

Seca el pelo al salir de la ducha como lo haces normalmente para que el cepillo alisador trabaje de manera más eficiente (o al menos retira casi toda la humedad). Divide el pelo en secciones y pasa este cepillo alisador de Cecotec desde la raíz hasta las puntas para que la tecnología de infrarrojos haga su trabajo en una sola pasada. Si buscas liso pulido, selecciona una temperatura media-alta y trabaja en secciones finas. Si quieres volumen u ondas suaves, utiliza el barril de 38 mm girando el cepillo ligeramente hacia dentro o hacia fuera en medios y puntas.

Un truco: si tienes el pelo muy fino, elige una temperatura baja; si es más grueso o difícil de domar, sube la temperatura.

¿Conocías sus ventajas? Con este cepillo alisador de Cecotec vas a hacer maravillas, aunque no te puedas creer que ahora esté rebajado a menos de 20€. ¡Nos encanta!

