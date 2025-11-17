FNAC tiene el regalo de Navidad perfecto para una fan del beauty: esta plancha de pelo Dyson rebajadísima

En estos últimos años hemos asociado el Black Friday a la tecnología y a los dispositivos electrónicos, pero también llega a otras secciones muy demandadas a las puertas de la Navidad, como es el cuidado personal. De hecho, FNAC acaba de lanzar sus descuentos de hasta el 40% en dispositivos de cuidado personal durante su Pre Black Friday, e incluye las mejores planchas de pelo, rizadores, cepillos de aire, depiladoras y más.

Así que son una buena oportunidad para que te des un capricho o adelantes ese regalo de Navidad en el que llevas meses pensando. Si tienes cerca a una amiga, hermana, madre o novia que adore cuidarse el pelo y que sea muy fan de todo lo relacionado con la belleza, le tienes que regalar la plancha de pelo Dyson Airstrait Ceramic Pink. Un dispositivo que deja una melena brutal y que ahora tienes rebajado un 30% en el Pre Black Friday de FNAC. ¡Aprovéchalo!

Características destacadas de esta plancha de pelo

Alisa y seca el pelo a la vez para reducir el tiempo de exposición al calor.

Control inteligente del calor para evitar daños y proteger el brillo natural del cabello.

Motor Hyperdymium que impulsa 11,9 litros de aire por segundo para un alisado muy eficiente.

3 modos de temperatura y flujo de aire para adaptar el peinado a cada tipo de melena.

Plancha de pelo Dyson Airstrait Ceramic Pink

plancha de pelo Dyson Airstrait Ceramic

La plancha de pelo Dyson Airstrait Ceramic Pink tiene muchos puntos fuertes, y el primero es la combinación de la mejor tecnología del mercado en un diseño muy elegante. Una novedad frente a otras planchas de pelo es que podrás secarte y alisarte el pelo a la vez, sin pasarte antes el secador ni esperar a que se seque al aire.

Además, los termistores de perlas de vidrio incluidos se encargan de controlar la temperatura hasta 16 veces por segundo para evitar daños por calor extremo. Incluye varios modos de uso y nivel de temperatura, y por supuesto podrás elegir entre un liso natural o peinados con volumen y movimiento. ¡Nos encanta!

¿Cómo sacarle partido a esta plancha de pelo Dyson?

Por la naturaleza de esta plancha de pelo, tendrás que ajustar ligeramente tu rutina de haircare si quieres sacarle el máximo partido:

Seca las raíces primero con las placas bloqueadas para dar volumen desde la raíz.

Divide el pelo en secciones y utiliza el flujo de aire para ir alisando cada mechón.

Al terminar, activa el modo frío para fijar el peinado y mantenerlo intacto durante horas.

¿Quieres esta tecnología en tu vida? Aprovecha que la plancha de pelo Dyson ahora está baratísima en el Pre Black Friday de FNAC, ¡te va a alucinar!

