Potente, rápido y ligero: así es el último portátil de HP que PcComponentes acaba de rebajar en su Black Friday

Si tienes un ordenador portátil que tarda más en encenderse por la mañana que tú en prepararte el desayuno, se queda colgado en cuanto abres dos programas a la vez y ya no lo puedes utilizar sin depender de un enchufe, quizá ha llegado del momento de cambiar de dispositivo. Si estabas retrasando la decisión por no gastarte un dineral o por la pereza de ponerte ahora a comparar marcas y modelos, te ponemos las dos cosas muy fáciles.

PcComponentes acaba de lanzar su Black Friday 2025 con descuentos de hasta el 60% en miles de dispositivos y, por supuesto, en algunos de los mejores ordenadores portátiles del mercado. Y en la lista de los más vendidos, se ha 'colado' el portátil HP 15-fc0179ns 15.6" con prestaciones brutales y un 20% de descuento. Bueno, bonito y barato, ¿qué más puedes pedir?

Puntos fuertes de este portátil HP

Procesador AMD Ryzen 7 muy potente en multitarea.

32 GB de RAM para un rendimiento muy fluido en cualquier tarea.

Almacenamiento SSD de 1 TB que acelera el arranque y la transferencia de archivos pesados.

Pantalla Full HD antirreflectante de 15,6'' para imágenes nítidas y sin reflejos.

Ordenador portátil HP 15-fc0179ns 15.6"

ordenador portátil HP 15-fc0179ns

El ordenador portátil HP 15-fc0179ns 15.6'' es uno de los que mejor equilibra la potencia, el rendimiento y la autonomía. Buena parte de culpa de su velocidad la tiene el procesador AMD Ryzen 7, que además de ser rápido también es muy eficiente. Así que si sueles trabajar con varias apps a la vez o haces tareas de edición, te va a venir de maravilla.

Los 32 GB de RAM también tienen mucho que ver, y te va a alucinar su batería con hasta 10 horas de autonomía y carga rápida del 50% en solo 45 minutos. Si buscas un portátil todoterreno para trabajar, estudiar, llevarte de viaje o como dispositivo familiar en casa, este es perfecto y cuesta menos de 500€.

Modelo Procesador Memoria RAM Almacenamiento Pantalla Batería Peso HP 15-fc0179ns AMD Ryzen 7 7730U 32 GB DDR4 1 TB SSD PCIe NVMe 15,6" Full HD antirreflectante Hasta 10 h + carga rápida 50% en 45 min 1,59 kg

Cómo comprar este portátil rebajado en el Black Friday

El Black Friday 2025 de PcComponentes empezó hace unos días y se alargará hasta el 30 de noviembre. Así que durante todo este mes encontrarás descuentos de hasta el 60% en miles de dispositivos electrónicos, como portátiles, aparatos gaming, procesadores, smartphones, componentes, pequeños y grandes electrodomésticos.

Las ofertas ya están aplicadas en el precio final, así que si te interesa algún producto (como este portátil HP), solo tienes que añadirlo al carrito y comprarlo antes de que suba de precio. Y aunque los descuentos del Black Friday de PcComponentes terminen el 30 de noviembre, hay ofertas flash que solo duran unos días y muchos otros productos que vuelan en tiempo récord por el precio tan potente que tienen.

Si te ha convencido este portátil HP y encaja bien en tus hábitos, aprovecha el Black Friday 2025 para llevártelo por menos de 500€. ¡Una supercompra!

