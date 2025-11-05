AliExpress rebaja esta tablet todoterreno perfecta para trabajar, estudiar o disfrutar del entretenimiento
Las tablets cada vez están más de moda, así que si quieres una Xiaomi de última generación baratísima, tienes que fichar esta en oferta en AliExpress.
Las tablets han tenido sus momentos en los últimos años. Hubo un tiempo que desbancaron a los ordenadores portátiles, aunque después 'cayeron', a medida que los fabricantes hacían portátiles cada vez más potentes, ligeros e inteligentes. Sin embargo, ahora vuelven a convivir, porque son ligeras, rápidas y con pantallas cada vez más nítidas.
Si priorizas los dispositivos compactos y multifunción, necesitas una tablet en tu set-up. Aún más si ya tienes un portátil y buscas una segunda pantalla para trabajar o quieres un dispositivo para llevar de viaje y que no ocupe apenas espacio. Y si no quieres gastarte un dineral en una buena, acabamos de fichar la tablet Xiaomi Redmi Pad 2 rebajada en AliExpress a menos de 120€. ¡Corre a por ella!
5 características top de esta tablet
- Pantalla 2.5K de 11'' con tecnología AdaptiveSync de 90 Hz para un rendimiento fluido.
- Procesador MediaTek G100-Ultra con arquitectura de 6 nm para rendir bien en multitarea.
- Sonido inmersivo con cuatro altavoces compatibles con Dolby Atmos y Hi-Res Audio.
- Batería de 9000 mAh de larga duración y carga rápida de 18 W.
Así es la tablet Xiaomi Redmi Pad 2
La tablet Xiaomi Redmi Pad 2 es bonita por fuera y potente por dentro, muy eficiente y con un cuerpo metálico que la hace muy resistente sin necesidad de añadir peso extra. Eso la convierte en el dispositivo ideal para utilizar en casa, llevar a la universidad o de viaje. Además, incluye protección contra la luz azul para cuidar tus ojos si la utilizas durante muchas horas.
En cuanto al rendimiento, el procesador MediaTek G100-Ultra es su mejor carta de presentación, y demuestra que una tablet puede ser potente y ligera a la vez. Puede con apps exigentes, juegos y multitarea, con una batería de 9000 mAh para olvidarte el cargador en casa.
Le vas a sacar partido si...
- Buscas un dispositivo para llevar a clase y tomar apuntes.
- Trabajas en remoto y quieres una segunda pantalla como apoyo a tu dispositivo principal.
- Te encanta leer libros, ver pelis o series en el transporte público o de viaje.
- Necesitas un dispositivo familiar que puedas usar tú para trabajar y tus hijos para sus deberes o entretenimiento.
Esta tablet Xiaomi ya tenía una relación calidad-precio brutal, pero ahora mucho más que la tienes rebajadísima en AliExpress. Aprovecha este superprecio, porque no va a durar mucho.
