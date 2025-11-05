AliExpress rebaja esta tablet todoterreno perfecta para trabajar, estudiar o disfrutar del entretenimiento

Noticias relacionadas Los 10 móviles baratos del 2024 con mejores prestaciones

Las tablets han tenido sus momentos en los últimos años. Hubo un tiempo que desbancaron a los ordenadores portátiles, aunque después 'cayeron', a medida que los fabricantes hacían portátiles cada vez más potentes, ligeros e inteligentes. Sin embargo, ahora vuelven a convivir, porque son ligeras, rápidas y con pantallas cada vez más nítidas.

Si priorizas los dispositivos compactos y multifunción, necesitas una tablet en tu set-up. Aún más si ya tienes un portátil y buscas una segunda pantalla para trabajar o quieres un dispositivo para llevar de viaje y que no ocupe apenas espacio. Y si no quieres gastarte un dineral en una buena, acabamos de fichar la tablet Xiaomi Redmi Pad 2 rebajada en AliExpress a menos de 120€. ¡Corre a por ella!

5 características top de esta tablet

Pantalla 2.5K de 11'' con tecnología AdaptiveSync de 90 Hz para un rendimiento fluido.

Procesador MediaTek G100-Ultra con arquitectura de 6 nm para rendir bien en multitarea.

Sonido inmersivo con cuatro altavoces compatibles con Dolby Atmos y Hi-Res Audio.

Batería de 9000 mAh de larga duración y carga rápida de 18 W.

Así es la tablet Xiaomi Redmi Pad 2

tablet Xiaomi Redmi Pad

La tablet Xiaomi Redmi Pad 2 es bonita por fuera y potente por dentro, muy eficiente y con un cuerpo metálico que la hace muy resistente sin necesidad de añadir peso extra. Eso la convierte en el dispositivo ideal para utilizar en casa, llevar a la universidad o de viaje. Además, incluye protección contra la luz azul para cuidar tus ojos si la utilizas durante muchas horas.

En cuanto al rendimiento, el procesador MediaTek G100-Ultra es su mejor carta de presentación, y demuestra que una tablet puede ser potente y ligera a la vez. Puede con apps exigentes, juegos y multitarea, con una batería de 9000 mAh para olvidarte el cargador en casa.

Le vas a sacar partido si...

Buscas un dispositivo para llevar a clase y tomar apuntes.

Trabajas en remoto y quieres una segunda pantalla como apoyo a tu dispositivo principal.

Te encanta leer libros, ver pelis o series en el transporte público o de viaje.

Necesitas un dispositivo familiar que puedas usar tú para trabajar y tus hijos para sus deberes o entretenimiento.

Esta tablet Xiaomi ya tenía una relación calidad-precio brutal, pero ahora mucho más que la tienes rebajadísima en AliExpress. Aprovecha este superprecio, porque no va a durar mucho.

