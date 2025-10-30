IKEA tiene el carrito multifunción que puedes usar en la cocina, el baño o la oficina (está baratísimo)

Si piensas en la decoración que tienes en casa, ¿cuántos muebles tienes que sean bonitos y funcionales a la vez? No deberías tener que elegir entre una cosa u otra. Y cuando eso ocurre, los productos se vuelven virales, como el carrito RÅSKOG de IKEA que tantas veces se ha agotado ya. Ahora, vuelve a estar en stock y además rebajado a menos de 30€, así que si ya le habías echado el ojo, este es un buen momento para comprarlo.

Y si no lo conocías, vas a tenerlo en el radar a partir de ahora. Es un carrito al que le vas a poder sacar partido, sea como sea tu casa, sobre todo si hay alguna estancia en la que necesites ganar espacio. Por ejemplo, en la cocina, el baño, tu home office, el vestidor o un dormitorio infantil. Este carrito de IKEA viene de maravilla en muchísimas situaciones, y lo mejor es que ahora lo tienes disponible por menos de 30€. Deberías aprovecharlo, porque una oferta así no se ve todos los días.

Lo mejor de este carrito

Diseño compacto que cabe en cualquier rincón y se adapta bien a todos los estilos.

Cuatro ruedas giratorias para moverlo fácilmente por toda la casa.

Baldas de malla para evitar que se acumule el polvo y la humedad.

Estructura metálica robusta que puede soportar hasta 18 kilos.

Así es este producto de decoración de IKEA

carrito ikea

El carrito RÅSKOG de IKEA podemos decir que es mucho más que un simple accesorio auxiliar. Está fabricado en acero con revestimiento epoxi en polvo, es resistente, duradero y fácil de mantener. Además, lo tienes acabado en blanco (como en la foto), en negro o azul grisáceo.

Mide 77 cm de alto y 45 cm de ancho, y tiene tres bandejas metálicas que dejan ver en todo momento el contenido. Cada bandeja puede soportar hasta 6 kilos de peso, más que suficiente para el uso diario. Y como la mayoría de muebles de IKEA, es muy fácil de montar.

Todos los usos que le puedes dar a este carrito

El éxito de este carrito de IKEA está en su versatilidad, porque puedes utilizarlo literalmente como quieras:

En la cocina, para la fruta, utensilios que quieras tener a mano o en la despensa.

En el baño, para las toallas, el papel higiénico o productos de cuidado personal.

En la oficina o despacho para organizar dispositivos electrónicos, papeles, material de oficina...

En el dormitorio, como mesita auxiliar o para guardar tus productos beauty.

En una habitación infantil, para tener los juguetes siempre ordenados.

No se nos ocurre una opción más cómoda ni versátil para cualquier estancia de tu casa que este carrito auxiliar que ahora está rebajadísimo en IKEA. El producto viral vuelve a estar en stock, ¡y ahora con descuento!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.