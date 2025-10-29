El mini altavoz JBL más potente para todos tus planazos: ahora rebajado a menos de 40€ en FNAC

Noticias relacionadas Los mejores ordenadores portátiles del 2025 para quienes buscan potencia, diseño y batería duradera

¿Eres de los que no concibe un buen plan sin buena música? Hay situaciones en las que es mucho mejor ponerte tu playlist favorita en los auriculares, y otras en las que estás 'obligado' a reproducirla a todo volumen, solo si tienes un mini altavoz inalámbrico que puedas llevar a todas partes. Mucho más ahora que la Navidad (con sus fiestas y reuniones) está a la vuelta de la esquina.

Además, si eliges bien, te servirá tanto estas fiestas como cuando llegue de nuevo la primavera, el verano y vuelvan los planazos al aire libre. Para cuando eso suceda, hemos fichado el mini altavoz inalámbrico Bluetooth JBL Go 4 en color rosa. Un imprescindible si te gusta escuchar música 24/7, ahora rebajado a menos de 40€ en FNAC.

Lo mejor de este mini altavoz

Sonido JBL Pro con graves intensos, a pesar de su tamaño compacto.

Resistente al agua y al polvo (IP67).

Hasta 7 horas de autonomía con carga rápida por USB-C.

Conectividad Bluetooth 5.3 para un emparejamiento instantáneo.

Mini altavoz JBL Go 4

El JBL Go 4 es la mejor prueba de que la potencia de un mini altavoz no tiene nada que ver con su tamaño. Uno de sus 'secretos' es la tecnología JBL Pro Sound, con un audio limpio y equilibrado que tiene el sello de identidad de la marca. Y con unos graves que jamás te esperarías en un altavoz que no pesa más de 200 gramos. Además, está diseñado para resistir el agua, el polvo y todo lo que se le ponga por delante.

Tiene 7 horas de autonomía (ampliables) y permite conectar varios altavoces entre sí mediante la tecnología JBL Auracast. Incluye, además, una correa para colgarte este mini altavoz en la muñeca o en la mochila y llevarlo siempre contigo.

Todos los usos que le puedes dar

En casa, mientras haces las tareas del hogar o te duchas.

Cuando te vayas de escapada, sobre todo porque es resistente al agua y a golpes.

En reuniones familiares o cenas navideñas.

Es el regalo perfecto para alguien que se pase 24/7 escuchando música.

Si quieres la mejor calidad de sonido en casa, en tus viajes o en las fiestas, necesitas este mini altavoz inalámbrico JBL, sobre todo ahora que está tirado de precio en FNAC. ¡Chollazo!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.