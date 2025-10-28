¡Alerta, chollo!: PcComponentes rebaja su monitor gaming top ventas por poco tiempo en las Ofertas de HalloWIN

Noticias relacionadas Los mejores ordenadores portátiles del 2025 para quienes buscan potencia, diseño y batería duradera

¿Conoces las ventajas de tener un monitor gaming? Seguramente los has visto en redes sociales, en tu oficina o en algún amigo gamer, y la realidad es que pueden tener tantos usos como quieras. Por un lado, es la pantalla perfecta a la que conectar tu consola para jugar con una buena resolución y sin retardos. Por el otro, va a mejorar tu rendimiento si lo quieres para trabajar y ser productivo. Además, suelen estar diseñados con la mejor tecnología para cuidar tu salud ocular.

Y si buscas el menor monitor gaming para trabajar, estudiar o jugar, lo vas a encontrar en las Ofertas de HalloWIN de PcComponentes. Acaban de rebajar cientos de dispositivos gaming con descuentos 'de miedo' solo durante esta semana, así que puedes encontrar chollos como el monitor gaming PcCom Elysium Pro rebajado a menos de 240€. ¡Una ganga!

Puntos fuertes de este monitor gaming

Pantalla curva ultrawide de 34'' para una inmersión total y un campo de visión ampliado.

Resolución WQHD 3440 × 1440 para imágenes nítidas y con todo lujo de detalles.

Frecuencia de actualización de 180 Hz.

Tiempo de respuesta de 1 ms con tecnología AdaptiveSync que acaba con el ghosting.

Razones para comprarlo ahora en PcComponentes

monitor gaming PcCom Elysium

El monitor gaming PcCom Elysium Pro destaca por muchísimas cosas, empezando por su pantalla curva de 1500R que crea una sensación de inmersión perfecta. Además, al envolver el campo de visión reduce la fatiga ocular. Por otro lado, tiene un panel VA con contraste profundo, colores vivos y una cobertura del 97% del espectro DCI-P3.

Otro punto fuerte es la tecnología AdaptiveSync, que elimina el parpadeo que tienen muchos monitores gaming para que disfrutes siempre de la mejor calidad de imagen posible. Se le suma un diseño ergonómico muy cómodo y la compatibilidad VESA 75 x 75.

Preguntas frecuentes

¿Tienes más dudas? Resolvemos las preguntas más frecuentes sobre este monitor gaming rebajado en las Ofertas de HalloWIN.

¿Este monitor gaming es compatible con consolas como PS5 o Xbox Series X?

Sí, gracias a sus puertos HDMI 2.1, puedes jugar en alta resolución y con una gran fluidez también en consolas de nueva generación.

¿Se puede usar este monitor para trabajar o editar vídeo?

Claro que sí. Tiene un formato ultrawide y alta cobertura de color que lo hace perfecto para multitarea, edición y diseño profesional.

¿Incluye altavoces?

No, pero dispone de salida de audio para conectar auriculares o altavoces externos.

¿Es ajustable en altura o inclinación?

Sí, el soporte permite ajustar la inclinación y la altura, además de ser compatible con soportes VESA.

¿Qué diferencia hay entre este modelo y uno de 144Hz?

El salto a 180Hz se traduce en una fluidez superior que sobre todo se puede apreciar en juegos rápidos y competitivos.

Este monitor gaming tiene muchísimos puntos fuertes y es perfecto para cualquier tarea, así que aprovecha ahora para comprarlo por menos de 240€ solo esta semana en las Ofertas de HalloWIN de PcComponentes. ¡Una ganga!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.