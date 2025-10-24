El teléfono que destruye a la competencia en calidad/precio ahora más barato: El POCO F7 5G tiene un descuentazo de 212 €

Ha llegado el momento de renovar tu antiguo smartphone y quieres hacer una compra con cabeza. Si quieres quedarte en terreno Android, puedes dejar de buscar. El POCO F7 5G viene equipado con 512 GB de memoria, procesador Snapdragon 8s de cuarta generación, cámara de 50 MP, 12 GB de RAM... ¡y un descuentazo del 38% en AliExpress!

Esta gama es famosa por su relación calidad/precio, pero tener un teléfono como este por 351 € es un chollazo. Su rendimiento es perfecto para jugar, para el ámbito profesional y para lo que quieras, y su autonomía hace que te acompañe durante hasta 48 horas sin cargar.

Lo mejor de este teléfono móvil

El combo de pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas y procesador Snapdragon brinda una experiencia de gaming y multimedia increíble. Todo se ve de fábula.

La triple cámara con estabilización de imagen hace fotos muy nítidas y graba vídeo con calidad profesional.

La batería de 6500 mAh dura más de un día a pleno rendimiento.

Tiene muchísimo espacio disponible con sus 512 GB de memoria.

POCO F7 5G

POCO F7

Muy pocos pueden ofrecer una relación calidad/precio como la del POCO F7 5G. Es un teléfono con un precio de gama baja, pero que ofrece unas prestaciones de gama media/alta gracias a sus 12 GB de RAM, su procesador Snapdragon y sus 512 GB de memoria. No hay app que se le resista, ni tampoco foto o vídeo, ya que logra ofrecer imágenes muy nítidas incluso en malas condiciones de luz. También es un teléfono especialmente seguro, ya que usa Inteligencia Artificial para la detección facial y su sensor de huella, por no hablar de su protección IP68, que lo hace especialmente resistente al agua y al polvo. Es tan robusto como su batería.

Si quieres potencia a buen precio, este es tu teléfono. Esta combinación de rendimiento y autonomía es algo que no vas a encontrar en ningún otro smartphone, y mucho menos por tan poco dinero.

¿Qué opinan quienes lo tienen?

Como suele suceder con los teléfonos POCO, lo que más gusta a quienes tienen este smartphone es su relación calidad/precio, junto con su potencia y autonomía. Aquí puedes ver algunas reseñas reales de usuarios:

"Da de 17 a 20 horas de pantalla con youtube, vídeo en streaming desde las apps de tv (como Jazztel o Netflix), carga al 100% en menos de 40 minutos. Con el uso habitual del usuario dura 4 días completos."

"Lo odiaba… ahora no lo suelto. Como el amor de verdad."

"Es una super máquina con un precio muy bajo. Es el tercer POCO que tengo y estoy muy contento."

Aprovecha que AliExpress lo tiene más rebajado que nunca. Si haces tu pedido ya, lo recibirás en un plazo máximo de una semana, y con envío totalmente gratis.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.