Respira mejor en invierno con este purificador de aire inteligente rebajado que arrasa en PcComponentes

Ahora que llega el frío, que empezamos a pasar más tiempo en interiores y que ventilamos menos, es normal que sintamos el ambiente mucho más cargado en casa. Polvo, ácaros, polen, partículas en suspensión, virus flotando en el ambiente... Lo notes o no, va a terminar afectando a la calidad del aire que respiras, pero la solución es tan sencilla como comprar un purificador de aire. De hecho, son los pequeños electrodomésticos que arrasan en ventas cada otoño.

También en las Ofertas TOP de la semana de PcComponentes, con descuentos exclusivos de hasta el 40%. El purificador de aire Xiaomi Smart Air Purifier Elite, ahora rebajado un 30% para ahorrarte hasta 120€.

Beneficios de tener un purificador de aire en casa

Mejora la calidad del aire interior al eliminar polvo, polen, bacterias y virus.

Ayuda a aliviar los síntomas de alergias y problemas respiratorios.

Reduce malos olores de forma natural con carbón activado y plasma.

Permite dormir mejor gracias a su modo silencioso de solo 20 dB.

Así es el Xiaomi Smart Air Purifier Elite

Xiaomi Smart Air Purifier

El purificador de aire Xiaomi Smart Air Purifier Elite es un dispositivo potente, a la última y con la tecnología inteligente que necesitas. Una de las claves es su sistema de filtración 3 en 1 que captura hasta el 99,98% de las partículas que hay en el aire (y que terminas respirando), como polvo, polen, humo, pelo de mascotas y hasta microplásticos de menos de 0,1 micras.

Lo que también valoran los usuarios es el sistema UV-C LED + plasma, que se encarga de eliminar virus, bacterias y de evitar la contaminación secundaria dentro del propio purificador. Es más, esa doble acción esterilizante es lo que destruye las cadenas de ADN de los microorganismos sin liberar sustancias nocivas para un aire puro. Además:

El carbón activado neutraliza los olores y compuestos orgánicos volátiles.

El sensor inteligente de calidad del aire ajusta automáticamente la velocidad de purificación.

Puedes controlar el purificador de aire Xiaomi desde la app Xiaomi Home o con tu asistente de voz favorito.

El filtro tiene una vida útil de entre 10 y 14 meses.

Preguntas frecuentes sobre este purificador de aire

Este purificador de aire Xiaomi está rebajado 120€ en las Ofertas TOP de la semana de PcComponentes. Recopilamos las preguntas más frecuentes para ayudarte a despejar cualquier duda.

¿Qué diferencia hay entre un purificador de aire y un humidificador?

El purificador limpia el aire al eliminar partículas, alérgenos y virus, mientras que el humidificador solo añade humedad. Pueden usarse a la vez, pero cumplen funciones distintas.

¿Cuánto tarda en limpiar el aire de una habitación?

Depende del tamaño, pero con su CADR de 600 m³/h puede purificar el aire de una habitación de 20 m² en menos de 10 minutos.

¿Hace ruido mientras funciona?

En modo estándar, el sonido de este purificador de aire Xiaomi es bajo, y en modo noche apenas llega a 20 dB, prácticamente imperceptible.

¿Requiere mantenimiento frecuente?

Solo hay que cambiar el filtro cada 10 a 14 meses, según el uso y la calidad del aire. El propio dispositivo te avisa cuando es momento de hacerlo.

¿Puedo controlarlo con mi móvil?

Sí, desde la app Xiaomi Home puedes encenderlo, programarlo, ajustar la potencia o consultar la calidad del aire, estés o no en casa.

Por algo es un dispositivo top ventas durante los meses más fríos del año. Eso sí, le vas a poder sacar mucho partido a este purificador de aire Xiaomi en cualquier época del año, así que aprovecha que cuesta menos de 280€. ¡La inversión merece la pena!

