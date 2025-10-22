Adelántate al frío con este calefactor cerámico de Cecotec top ventas y rebajadísimo (solo esta semana)

Hace justo un mes que le dimos la bienvenida al otoño, aunque todavía no hemos tenido que sacar los abrigos. Pero sí que es un buen momento para hacer el cambio de armario, poner el nórdico en la cama y preparar tu casa para la bajada de las temperaturas. ¿Y si este año compras un calefactor cerámico versátil y de bajo consumo? Lo vas a necesitar si no quieres depender en exceso de la calefacción y ahorrar en la factura sin necesidad de pasar frío.

La ventaja de los calefactores cerámicos es que son dispositivos compactos y muy manejables, así que los puedes mover de un lado a otro cada vez que lo necesites. Vienen de maravilla si solo necesitas calentar una habitación o el baño, y lo notarás a fin de mes. Mucho más con el calefactor cerámico Cecotec Ready Warm 1000, ahora rebajado en PcComponentes durante las Ofertas TOP de la semana. Si te animas a tenerlo en casa, ¡cuesta menos de 45€!

Lo mejor de este producto

2200 W de potencia para calentar habitaciones de hasta 22 m² en pocos minutos.

Ajusta automáticamente la potencia según la temperatura ambiente para ahorrar energía.

Con tres modos de uso: Eco, Turbo y Cool (este último para usarlo como ventilador en verano). 2x1.

Pantalla LED SmartControl con mando a distancia y temporizador.

Calefactor cerámico Cecotec Ready Warm 1000

Ready Warm 1000

El calefactor cerámico Cecotec Ready Warm 1000 es justo lo que necesitas en casa este invierno, y como además tiene una función de aire frío, amortizarás también la pequeña inversión en verano. Funciona con tecnología cerámica PTC que regula la potencia automáticamente en función de la temperatura, y así consigues distribuir el calor de una manera más uniforme.

Desde el termostato regulable podrás elegir entre dos niveles de potencia —1200 W y 2200 W— y tres modos de funcionamiento. Es superfácil de mover de un rincón a otro, pues apenas pesa y viene con un asa ergonómica.

Lo que puedes ahorrar con un calefactor cerámico vs. calefacción

Aunque no lo creas, con un calefactor cerámico de bajo consumo puedes ahorrar frente a la calefacción de toda la vida. No significa que no la pongas en todo el día, pero sí que puedes alternar según lo que necesites en cada momento.

Un sistema central consume de media entre 1500 y 2500 W por hora en toda la casa, un calefactor cerámico como el Ready Warm 10000 utiliza solo 1200 W en modo Eco para calentar una habitación de tamaño medio.

Usando el calefactor dos horas el día, el gasto medio mensual ronda unos 8-10€, frente a los 40-60€ que puede gastar la calefacción en el mismo tiempo.

Con un buen aislamiento, el calefactor cerámico reduce el gasto energético hasta un 70%.

El calefactor tiene una mayor capacidad para conservar el calor en una habitación.

¿Conocías todos estos datos? Con un calefactor cerámico vas a ahorrar en tu día a día, sin necesidad de pasar frío. Aprovecha que está rebajado a menos de 45€ en las Ofertas TOP de la semana de PcComponentes, ¡chollazo!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.