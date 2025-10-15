57 horas de autonomía y comodísimos: así son los auriculares JBL que triunfan en PcComponentes

Noticias relacionadas Los mejores ordenadores gaming del 2025 relación calidad-precio

No puede ser que tengas un smartphone de última generación, un portátil a la altura, que vivas rodeado de dispositivos inteligentes y que todavía no tengas unos auriculares inalámbricos. Hace ya bastantes años que los aparatos con cable dejaron de tener sentido, mucho más con los avances que tenemos hoy y las baterías que hacen que no tengamos que cargar los dispositivos prácticamente todos los días.

Y si eres de escuchar música 24/7 en casa, en el transporte público o mientras haces deporte, necesitas unos auriculares inalámbricos cómodos y con libertad de movimiento. Lo mejor es que hay opciones buenas, bonitas y baratas, como los auriculares inalámbricos JBL Tune 525BT, que ahora están rebajados un 28% en PcComponentes y cuestan menos de 35€. Les vas a sacar tanto partido que amortizarás la pequeña inversión en unas pocas semanas, ¡prometido!

Lo más destacado de estos auriculares inalámbricos

Hasta 57 horas de autonomía real y carga rápida.

Sonido potente con graves profundos y medios definidos gracias a JBL Pure Baass.

Bluetooth 5.3 con conexión multipuntos y estable.

Diseño plegable y cómodo para utilizarlos durante todo el día sin molestias.

Así son los auriculares JBL top ventas en PcComponentes

auriculares inalámbricos JBL Tune

Los auriculares inalámbricos JBL Tune 525BT tienen un diseño supraural, on-ear o, como estamos más acostumbrados a llamarlos, de diadema. No se introducen en el conducto auditivo, sino que se colocan sobre las orejas para un diseño mucho más respetuoso con el oído (y más cómodo a largo plazo). Tiene una tecnología JBL Pure Bass que consigue un sonido top en cualquier circunstancia, ya sea que estés escuchando música, viendo una peli o jugando a tu videojuego favorito.

Lo que más nos gusta es el formato plegable que tiene, junto con una autonomía de hasta 57 horas para olvidarte del cargador durante bastantes días. Y con una carga rápida de solo 5 minutos, ganas 1 hora extra de batería. ¿A qué esperas para comprarlos baratísimos en las ofertas TOP de la semana de PcComponentes?

¿Para quién son perfectos?

Estos auriculares de diadema JBL son perfectos para muchísimos perfiles, pero tienen tu nombre si:

Te pasas el día escuchando música y todavía utilizas unos auriculares con cable (o unos inalámbricos con muy poca autonomía).

Trabajas con el móvil y el portátil y quieres pasar de uno a otro sin necesidad de desconectar y conectar todo el rato los auriculares.

Lo tuyo son los videojuegos y necesitas un sonido potente sin cables.

Haces deporte, viajas o llevas una vida muy activa y quieres unos auriculares plegables que te sigan el ritmo.

Estos auriculares inalámbricos de diadema de JBL tienen todo lo que podemos pedir, empezando por un precio que no es nada habitual. Aprovecha y llévatelos por menos de 35€, ¡solo esta semana en PcComponentes!

