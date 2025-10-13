Este patinete eléctrico de Cecotec está homologado por la DGT, puede con todas las cuestas y ahora mismo está rebajado 120 €
El Bongo GS65 convence por su doble suspensión y sistema de freno, 65 km de autonomía y un diseño ligerísimo. Aprovecha que está rebajado a 449 €.
Los mejores patinetes eléctricos del 2025 que combinan diseño, velocidad y autonomía
Te has cansado de los atascos y no quieres sudar pedaleando para ir al trabajo. Por eso estás buscando un buen patinete eléctrico y por eso no te vas a poder resistir al Patinete eléctrico Cecotec Bongo GS65 2x2 XXL. Este patinete sorprende por su autonomía de 65 km, su doble suspensión y frenada, su control por app y sus luces, pero sobre todo convence porque está homologado por la DGT y porque, además, ahora mismo está rebajado 120 € gracias a una oferta especial.
El patinete eléctrico que necesitas para ir y venir del trabajo todos los días, o para hacer esos recados habituales en el día a día. Da libertad total para moverte por ciudad, incluso aunque haya cuestas empinadas, y no hace ni un solo ruido. Es tu aliado perfecto para decir adiós al coche y la moto.
Lo mejor de este modelo
- El motor de 750 W tiene fuerza suficiente para poder con cuestas en ciudad sin problemas.
- La batería aguanta hasta 65 km de rodaje sin tener que cargar.
- Las ruedas de 10 pulgadas y la doble suspensión te dan más agarre y absorben mucho mejor los baches.
- Está certificado por la DGT, así que puedes circular con él sin problemas.
Patinete eléctrico Cecotec Bongo GS65 2x2 XXL
Lo cierto es que todo en el Patinete eléctrico Cecotec Bongo GS65 2x2 XXL es lo que lo hace tan especial frente al resto. Tiene una base más ancha que te da más comodidad, doble suspensión perfecta para baches y suelos irregulares, y unas ruedas de 10 pulgadas que lo absorben todo sin perder agarre. Además, puedes controlarlo por completo con la app de Cecotec para ver mantenimiento, batería, velocidad y más, aunque también tiene un panel superior en el manillar en el que te informa de todo.
Incluye luces para poder circular de noche, está homologado por la DGT y es perfecto para tu día a día por la ciudad. Esa batería de 65 km además se encargará de que no tengas que preocuparte por cargarlo a diario.
¿Qué opinan quienes lo tienen?
- "Me ha encantado. Es una bestia. Muy a gusto"
- "Me ha encantado este patinete. Es robusto, super bien equipado, muy completo y potente."
- "Es una pasada. No se notan los baches y tiene mucha fuerza para subir las cuestas. La luz delantera alumbra bastante y es muy cómodo usarlo por la noche."
Aprovecha, porque, además de la bajada de precio, Cecotec incluye el envío gratuito en un plazo máximo de hasta 72 horas. Más fácil, imposible.
