Descuentos nunca vistos en portátiles durante el Amazon Prime Day 2025: ultraligeros, gaming y convertibles con precios imbatibles

El Amazon Prime Day 2025 ya está en marcha, y los ordenadores portátiles se han convertido en uno de los grandes protagonistas de esta edición. La llamada Fiesta de las Ofertas llega con rebajas que rara vez se ven durante el año, con precios que hacen que renovar tu equipo sea mucho más tentador. Solo los miembros Prime pueden acceder a estos descuentos, aunque cualquiera puede aprovecharlos activando el mes de prueba gratuito de Amazon Prime.

Hasta el 8 de octubre a las 23:59, podrás encontrar ofertas en ordenadores portátiles en Amazon de las marcas más populares: HP, ASUS, Lenovo, Acer, Samsung y LG, entre muchas otras. Hay modelos para todos los perfiles, desde estudiantes hasta profesionales o gamers, y todos con descuentos que merece la pena revisar antes de que el stock empiece a agotarse. ¿Necesitas ayuda? A continuación te dejamos una lista de los 10 mejores portátiles con descuentos durante los Amazon Prime Days.

Portátiles ultraligeros y de uso diario en oferta Prime Day 2025: Ligeros, compactos y con gran autonomía

Ordenador portátil Acer Aspire Go 15 AG15-71P

Ordenador portátil Acer Aspire Go 15 AG15-71P

Antes: 529 euros → Ahora: 359 euros (-32%)

El modelo Acer Aspire Go 15 AG15-71P es una de las mejores ofertas en portátiles de Prime Day de 2025 para quienes necesitan un equipo fiable para trabajar o estudiar. Su pantalla de 15 pulgadas, procesador eficiente y diseño ligero lo convierten en una opción equilibrada entre rendimiento y portabilidad. Perfecto para tareas cotidianas, ofimática o navegación web.

Ordenador portátil Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10

Ordenador portátil Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10

Antes: 1.099 euros → Ahora: 799 euros (-27%)

Lenovo repite como una de las marcas más buscadas durante los Prime Days. El IdeaPad Slim 5 ofrece una buena combinación de potencia, pantalla Full HD y una autonomía que aguanta toda la jornada. Es una opción ideal dentro de las ofertas de ordenadores para quienes buscan un portátil fino, silencioso y con un diseño moderno.

Ordenador portátil HP Pavilion Aero

Ordenador portátil HP Pavilion Aero

Antes: 999 euros → Ahora: 599 euros (-40%)

Si lo que te preocupa es el peso, el HP ultraligero Pavilion Aero apenas supera el kilo. Su cuerpo de magnesio y su rendimiento lo hacen ideal para llevar a todas partes sin renunciar a la potencia. Uno de los mejores portátiles relación calidad-precio de los Prime Days para quienes buscan ligereza sin sacrificar prestaciones.

Portátiles profesionales y para productividad con rebajas por el Prime Day: Potencia, fluidez y diseño premium

Ordenador portátil profesional MSI Modern 15 B7M-440XES

Ordenador portátil profesional MSI Modern 15 B7M-440XES

Antes: 699 euros → Ahora: 519 euros (-26%)

MSI no solo fabrica equipos gaming, este modelo Modern 15 es perfecto para trabajar con programas exigentes o multitarea intensiva. Su rendimiento fluido y su teclado cómodo lo hacen ideal para jornadas largas. Dentro de las ofertas en ordenadores portátiles, es una de las más equilibradas para quienes priorizan potencia y fiabilidad.

Ordenador portátil ultraligero LG Superslim 15Z90ST-G.AD89B

Ordenador portátil ultraligero LG Superslim 15Z90ST-G

Antes: 2.199 euros → Ahora: 1.199 euros (-45%)

El LG Superslim es uno de los portátiles más delgados del mercado. Su pantalla de alta resolución y su chasis metálico lo colocan entre los más elegantes del Prime Day 2025. Ligero, rápido y silencioso, es una opción que combina perfectamente diseño y rendimiento profesional.

Ordenador portátil ultrafino Samsung Galaxy Book4

Ordenador portátil ultrafino Samsung Galaxy Book4

Antes: 899 euros → Ahora: 639 euros (-29%)

Samsung entra fuerte en las mejores ofertas de portátiles con este Galaxy Book4. Su integración con dispositivos Galaxy y su pantalla AMOLED lo convierten en una opción destacada para quienes ya usan móviles o tablets de la marca. Un equipo rápido, estable y con una experiencia visual sobresaliente.

Portátiles convertibles y táctiles rebajados: Versátiles, con pantalla táctil y diseño 2 en 1

Ordenador portátil convertible HP OmniBook 5 Flip 14-fp0009ns

Ordenador portátil convertible HP OmniBook 5 Flip 14-fp0009ns

Antes: 899 euros → Ahora: 629 euros (-30%)

Este modelo 2 en 1 de HP ofrece una gran versatilidad: funciona como portátil o tablet gracias a su pantalla táctil y bisagra de 360 grados. Ideal para quienes buscan flexibilidad para trabajar, estudiar o consumir contenido. Dentro de los portátiles convertibles del Prime Day, es uno de los más completos en relación calidad-precio.

Pantalla táctil Microsoft Surface Pro Copilot + PC

Pantalla táctil Microsoft Surface Pro Copilot + PC

Antes: 1.979 euros → Ahora: 1.199,99 euros (-39%)

La Surface Pro es ya un clásico dentro de los mejores portátiles de la Fiesta de las Ofertas. Combina potencia y diseño premium, con un formato híbrido perfecto para quienes trabajan en movimiento. Su pantalla táctil de gran calidad y la compatibilidad con accesorios la convierten en una herramienta de productividad muy completa.

Portátiles gaming con descuentos exclusivos: Potencia gráfica y buen rendimiento

Ordenador portátil gaming Lenovo LOQ Gen 9

Ordenador portátil gaming Lenovo LOQ Gen 9

Antes: 899 euros → Ahora: 549 euros (-39%)

Si buscas un portátil capaz de rendir al máximo en juegos o edición de vídeo, el Lenovo LOQ Gen 9 es para ti. Está pensado para quienes quieren potencia real sin dejarse una fortuna. Su GPU, el buen sistema de refrigeración y una pantalla con gran fluidez lo hacen perfecto tanto para jugar como para trabajar con edición de vídeo o diseño. Dentro de las ofertas en ordenadores portátiles gaming del Amazon Prime , es una de las opciones más equilibradas por su rendimiento y precio.

Ordenador portátil gaming Acer Nitro V 15 ANV15-41-R0ZK

Ordenador portátil gaming Acer Nitro V 15 ANV15-41-R0ZK

Antes: 899 euros → Ahora: 609 euros (-32%)

El Nitro V 15 es uno de los portátiles gaming más vendidos y vuelve con descuento durante el Prime Day. Cuenta con procesador AMD y gráfica NVIDIA, ofreciendo una experiencia fluida para juegos y tareas exigentes. Su teclado retroiluminado y construcción robusta lo convierten en un acierto seguro.

Consejos para comprar portátiles durante el Prime Day 2025

Antes de lanzarte a comprar, conviene tener claras algunas cosas: el Prime Day reúne tantas ofertas en portátiles que es fácil dejarse llevar, pero con unos cuantos criterios podrás acertar sin gastar de más:

Define tu uso principal . No es lo mismo un portátil para estudiar, que uno para diseño o gaming.

. No es lo mismo un portátil para estudiar, que uno para diseño o gaming. Fíjate en el procesador . Los Intel Core o AMD Ryzen ofrecen potencia y eficiencia para cualquier uso.

. Los Intel Core o AMD Ryzen ofrecen potencia y eficiencia para cualquier uso. Memoria y almacenamiento . Busca al menos 8 GB de RAM y un SSD de 512 GB para garantizar fluidez.

. Busca al menos 8 GB de RAM y un SSD de 512 GB para garantizar fluidez. Autonomía . Si viajas mucho o trabajas fuera, elige modelos ultraligeros o convertibles con más de 10 horas de batería.

. Si viajas mucho o trabajas fuera, elige modelos ultraligeros o convertibles con más de 10 horas de batería. Atento a las ofertas flash . Algunos descuentos duran solo unas horas o hasta agotar existencias.

. Algunos descuentos duran solo unas horas o hasta agotar existencias. Compara variantes. Un mismo modelo puede tener distintas configuraciones o colores con descuentos diferentes.

Las ofertas en portátiles estarán activas solo hasta el 8 de octubre a las 23:59. Si estás pensando en renovar tu ordenador o dar el salto a un modelo más potente, el Amazon Prime Day es el momento. Los descuentos cambian rápido y el stock de los portátiles más demandados se agota en cuestión de horas.

