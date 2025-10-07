Prime Day 2025: chollazos en dispositivos Amazon Devices que durarán muy poco

Noticias relacionadas Las mejores televisiones smart del 2025 en relación calidad-precio

El Prime Day 2025 ha dado su pistoletazo de salida y no te puedes imaginar los descuentazos tan increíbles que han lanzado en sus Amazon Devices, su línea oficial de dispositivos electrónicos de última tecnología. Si ya de por sí estos dispositivos de Amazon son muy económicos, con estas ofertas del Prime Day sus productos más conocidos, como Kindle, Fire TV o sus altavoces Echo, se quedan a unos precios rebajadísimos.

Para que no te pierdas nada y puedas conseguir tu dispositivo Amazon, a continuación te hemos preparado una selección con los mejores descuentos en Amazon Devices para este Prime Day. Recuerda que para disfrutar de estas ofertas debes ser cliente Prime, un acceso que puedes conseguir fácilmente desde aquí.

Altavoces inteligentes Echo

Echo Dot

Altavoz inteligente con WiFi y Bluetooth

Sonido más potente y de mayor amplitud

Controla tu hogar con tu voz gracias a Alexa

Antes: 64,99 € → Ahora: 29,74 € (-54%)

Echo Show 8

Con pantalla táctil HD de 8 pulgadas

Ideal para videollamadas, ver series o seguir recetas

Control por voz con Alexa

Antes: 168 € → Ahora: 136,36 € (-19%)

Fire & Streaming

Fire TV Stick 4K Max

Conversión de TV a Smart TV

Calidad 4K Ultra HD, colores vivos y sonido envolvente Dolby Atmos

Compatible con WiFi 6E para un streaming fluido y sin interrupciones

Integración con Alexa para un control con voz

Antes: 79,99 € → Ahora: 47,90 € (-40%)

Fire TV Cube

El dispositivo en streaming de Amazon más rápido hasta la fecha

Doble de potente que el Fire TV Stick 4K Max

Calidad de imagen 4K Ultra HD, Dolby Vision y audio Dolby Atmos

Compatible con Alexa

Antes: 149 € → Ahora: 109 € (-27%)

Kindle (Lectura)

kindle

El Kindle más ligero y compacto

Con pantalla sin reflejos

Batería de larga duración

Antes: 119,99 € → Ahora: 98,35 € (-18%)

Kindle Paperwhite

Es el Kindle más rápido de toda la gama

Pantalla de 7” con luz ajustable y antirreflejos

Resistente al agua para que leas desde donde quieras sin preocupaciones

Antes: 169,99 € → Ahora: 139,67 € (-18%)

Cámaras de seguridad

Ring Video Doorbell

Vídeo HD 1080p con detección de movimiento

Notificaciones en tiempo real en tu móvil gracias a la app de Ring.

Comunicación bidireccional con Alexa

Antes: 99,99 € → Ahora: 39,99 € (-60%)

Blink Mini 2

Cámara de vigilancia interior compacta y discreta

Visión nocturna en color

Detección de movimiento

Compatible con Alexa

Antes: 24,99 € → Ahora: 16,99 € (-32%)

Consejos rápidos para aprovechar las ofertas del Prime Day de Amazon

Hazte miembro Prime: Este primer punto es importantísimo, así que asegúrate de tener la suscripción activa para acceder antes que nadie a los descuentos.

Este primer punto es importantísimo, así que asegúrate de tener la suscripción activa para acceder antes que nadie a los descuentos. Prepara tu lista de deseos con tiempo: De esta forma, podrás ver de un solo vistazo si los Amazon Devices que quieres tienen descuentos.

De esta forma, podrás ver de un solo vistazo si los Amazon Devices que quieres tienen descuentos. Activa las alertas de ofertas: Usa la app de Amazon para seguir los productos que te interesan y recibir avisos cuando bajen de precio.

Usa la app de Amazon para seguir los productos que te interesan y recibir avisos cuando bajen de precio. Comprueba su compatibilidad: Por mucho que te guste un dispositivo de Amazon, comprueba que es compatible con tu país de residencia o con tus otros aparatos que ya tienes en casa.

Por mucho que te guste un dispositivo de Amazon, comprueba que es compatible con tu país de residencia o con tus otros aparatos que ya tienes en casa. Compra rápido si ves una buena oferta: Durante el Prime Day, muchos descuentos duran solo unas horas o hasta agotar existencias, así que no te lo pienses demasiado porque, literal, todo vuela en cuestión de horas.

Con esta pedazo de selección que te acabamos de compartir, seguro que ya no tienes dudas de qué dispositivos Amazon comprar en Prime Day. Desde los altavoces Echo con Alexa hasta los Fire TV Stick o los Kindle, todos tienen descuentos increíbles que rara vez se vuelven a repetir durante el año.

Así que, por favor, no te lo pienses mucho más: añade tu dispositivo Amazon favorito al carrito y finaliza la compra de tu Amazon Device si no quieres quedarte sin él. Recuerda que estas ofertas del Prime Day únicamente están activas por un tiempo limitado, muchos productos se agotan rápido y los precios vuelven a la normalidad. ¡Corre que vuelan!

¿Qué son Amazon Devices?

Para hacernos la vida más fácil y conectada, Amazon ha creado su propia línea oficial de dispositivos inteligentes, los Amazon Devices. En esta categoría se incluyen numerosos productos que seguro que te sonarán, como los altavoces Echo, los aparatos de streaming Fire TV Stick o los lectores Kindle. Lo mejor de los Amazon Devices es que todos se integran fácilmente con Alexa y entre sí.

¿Necesito tener Amazon Prime para acceder a estas ofertas?

Sí. Las ofertas del Prime Day son exclusivas para miembros de Amazon Prime. Si no lo eres, puedes aprovechar el periodo de prueba gratuito de 30 días para acceder a los descuentos y cancelar después si no quieres continuar con la suscripción.

¿Puedo devolver un dispositivo comprado en Prime Day?

Sí, Amazon da la posibilidad de devolver un dispositivo comprado durante sus días de Prime Day. De hecho, tienen las mismas condiciones de devolución que cualquier otra compra realizada en la plataforma. Además, realizar una devolución es muy sencillo porque la puedes hacer muy fácil y cómodamente desde tu cuenta de cliente Prime.

¿Se pueden actualizar estos dispositivos después?

Por supuesto. Todos los Amazon Devices reciben actualizaciones automáticas de software con el fin de mejorar su rendimiento, optimizar su compatibilidad con otros dispositivos inteligentes, añadir funciones nuevas y corregir posibles errores o fallos de seguridad, garantizando una experiencia segura y actualizada a largo plazo. Además, al realizarse automáticamente, no tendrás que preocuparte por instalar estas actualizaciones de manualmente, basta con que tu dispositivo esté conectado a la red WiFi.

