Samsung tiene la aspiradora escoba que arrasa en hogares con mascotas (y está tirada de precio en PcComponentes)

¿Tienes suelos duros, alfombras, quizá también muebles tapizados y mascotas que dejan pelos por todas partes, y solo te faltaba un aspirador potente y versátil para completar tu hogar limpio? Si es así, hoy es tu día de suerte, porque PcComponentes acaba de rebajar un 23% durante sus Días Naranjas el apirador escoba Samsung Jet 75E Pet VS20B75AGR1.

Los Días Naranjas acaban de aterrizar en PcComponentes con descuentos de hasta un 60% en tecnología, electrodomésticos, informática y productos para el hogar. También se han activado las ofertas flash que solo duran 24 horas, así que si buscas renovar tu limpieza doméstica con la Samsung Jet 75 Pet, ¡es el momento de ficharla antes de que vuelva a su precio habitual! Los Días Naranjas terminan el 12 de octubre, pero las unidades se agotan muy rápido por la alta demanda.

Lo que más nos gusta de la Samsung Jet 75E Pet

Succión de 200 AW que elimina polvo, pelos de mascotas y partículas finas de manera eficiente.

que elimina polvo, pelos de mascotas y partículas finas de manera eficiente. Sistema de filtrado multicapa que retiene hasta el 99,99% del micropolvo y alérgenos, liberando aire más limpio.

que retiene hasta el 99,99% del micropolvo y alérgenos, liberando aire más limpio. Autonomía de hasta 60 minutos con batería extraíble y recargable, para limpiar grandes superficies sin interrupciones.

con batería extraíble y recargable, para limpiar grandes superficies sin interrupciones. Ergonomía ligera y equilibrada , apenas 2,6 kg, con pantalla LED que indica potencia, alertas y estado de batería.

, apenas 2,6 kg, con pantalla LED que indica potencia, alertas y estado de batería. Accesorios profesionales : cepillo Turbo Action, Pet Tool, multifunción para tapicerías, rinconera extensible y estación de carga 2 en 1.

: cepillo Turbo Action, Pet Tool, multifunción para tapicerías, rinconera extensible y estación de carga 2 en 1. Depósito lavable y sistema multiciclón desmontable , que mantiene el rendimiento sin necesidad de recambios.

, que mantiene el rendimiento sin necesidad de recambios. Nivel sonoro bajo (86 dB), perfecto para limpiar sin molestar a la familia ni a las mascotas.

Aspirador escoba Samsung Jet 75E Pet VS20B75AGR1

Samsung jet aspiradora

El Samsung Jet 75 Pet combina la potencia de un aspirador profesional con la libertad de un diseño sin cable, pensada para quienes necesitan mantener hogares impecables incluso con mascotas y alfombras. Su motor Digital Inverter junto a la tecnología Jet Cyclone proporciona una succión constante y precisa que elimina desde polvo fino hasta pelos incrustados en tapicerías o alfombras densas.

El sistema de filtrado multicapa captura micropartículas, polen y ácaros, asegurando un aire más puro en todo momento. La batería extraíble permite hasta 60 minutos de uso continuo, y si necesitas más tiempo, basta con cambiar la batería por otra cargada. Con solo 2,6 kg, su manejo es cómodo y permite limpiar durante largas sesiones sin cansancio. La pantalla LED facilita monitorizar potencia, alertas y estado de la batería, ofreciendo control total en cada limpieza.

El Jet 75E Pet incluye un completo set de accesorios: cepillo Turbo Action de 750 rpm, herramienta para rincones extensible de 43 cm, Pet Tool para pelos difíciles, multifunción para muebles y tapicería y estación de carga 2 en 1 que puede colocarse en pared. Además, el depósito de 0,8 L y sus componentes multiciclónicos son totalmente desmontables y lavables, manteniendo siempre el máximo rendimiento sin necesidad de recambios frecuentes.

Este aspirador mantiene un nivel de ruido bajo de 86 dB, lo que permite limpiar sin molestar, incluso cuando las mascotas descansan.

¿Para quién es la Samsung Jet 75E Pet?

El Jet 75E Pet es ideal para personas que buscan un aspirador potente y versátil que les permita mantener su hogar limpio de manera profesional sin depender de cables. Perfecto para quienes tienen mascotas y necesitan retirar pelos y alérgenos de forma eficiente. También es adecuado para familias con suelos variados y alfombras densas, o usuarios que valoran la autonomía, la ergonomía y el bajo nivel de ruido en la limpieza diaria. Su sistema de filtrado avanzado y accesorios especializados lo hacen perfecto para quienes buscan mantener un ambiente saludable y controlado sin esfuerzo.

Preguntas frecuentes

A continuación aclaramos las dudas más frecuentes sobre su el funcionamiento y prestaciones del aspirador escoba Samsung Jet 75 Pet.

¿Funciona bien en alfombras y moquetas?

Sí. El Samsung Jet 75 Pet tiene suficiente potencia de succión y el cepillo Turbo Action para retirar polvo, pelos y partículas incrustadas incluso en alfombras densas.

¿Puedo usarlo para limpiar pelos de mascotas?

Absolutamente. Incluye el Pet Tool especialmente diseñado para pelos difíciles, evitando enredos y manteniendo el rendimiento constante.

¿Cuánto dura la batería y se puede cambiar fácilmente?

La batería proporciona hasta 60 minutos de autonomía. Es extraíble, por lo que puedes reemplazarla con otra cargada para extender la limpieza sin interrupciones.

¿Se puede controlar la potencia y ver alertas de funcionamiento?

Sí, dispone de pantalla LED que muestra la potencia seleccionada, alertas de bloqueo y el estado de la batería, facilitando un control completo.

Actualmente se puede encontrar rebajado un 23% en PcComponentes.

Por menos de lo que imaginas, puedes disfrutar de la última tecnología en limpieza doméstica, manteniendo tu hogar impecable, saludable y sin esfuerzo. ¿A qué esperas para aprovechar los Días Naranjas de PcComponentes? ¡Están volando y no querrás quedarte sin el Samsung Jet 75E Pet!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.