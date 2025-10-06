Cómo proteger el pelo de los daños que provoca la plancha y el secador

El calor es uno de los grandes enemigos de una melena bonita, porque reseca, abre las puntas y debilita la fibra capilar. Por eso, si eres de utilizar casi a diario el secador, la plancha, el rizador o el cepillo de aire, necesitas un buen protector térmico. Un spray que debes utilizar justo antes de cualquier herramienta de calor y que crea una película protectora para evitar daños.

¿Sabes cómo elegir? Acudir a una marca top es un secreto que nunca falla, y en este caso ghd tiene su propio protector térmico con un 25% de descuento en Amazon. Cuida el pelo, lo protege frente a las agresiones e hidrata en profundidad, ¡por menos de 20€!

Lo que más nos gusta de este protector ghd

Crea una capa protectora que actúa como escudo frente a las altas temperaturas.

Una fórmula ligera e invisible que no deja residuos y que es apta para todas las melenas.

Con polímeros protectores y agentes acondicionadores que dejan un cabello más suave y flexible.

9 de cada 10 consumidoras confirman que tienen un cabello más sano.

Así es el spray protector térmico de ghd

Protector termico ghd

El protector térmico ghd Bodyguard está desarrollado con el exclusivo sistema de protección térmica ghd que la marca utiliza en sus herramientas de calor. Es la mejor fórmula para combinar con el uso de la plancha, secador o rizador, porque mejora la textura y evita daños en la cutícula por las alteas temperaturas.

¿El resultado? Presumirás de melena suave, brillante y sedosa, sin tener que renunciar a un alisado estupendo o a unas ondas de peluquería. Y da igual cómo tengas el pelo, porque no apelmaza ni deja una sensación grasa.

¿De verdad funciona?

Este protector térmico ghd tiene más de 18.000 reseñas positivas en Amazon, y la mayoría confirman sus beneficios:

"Me ha sorprendido. Deja un volumen supernatural, tengo el pelo muy fino y con mechas rubias. Me encanta cómo me deja el pelo con solo echar 4 o 5 'flish'".

"No apelmaza el pelo y lo protege ante las herramientas de calor".

"No engrasa. Si quieres que tu pelo no sufra con el calor de cualquier plancha, lo recomiendo absolutamente".

¿Todavía no tienes un protector térmico? Es la regla número 1 si sueles utilizar cualquier dispositivo de calor, pues vas a notar la diferencia desde el primer uso. Aprovecha que este de ghd está rebajadísimo a menos de 20€.

