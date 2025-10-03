Cómo montar tu coffee corner en casa paso a paso (y sin gastarte un dineral)

¿Sigues las tendencias de decoración? Si es así, una de las más potentes de los últimos meses para la cocina es el coffee corner, un pequeño espacio que no debería faltar en casa de ningún amante del café. Y montarlo es mucho más sencillo y barato de lo que crees. Solo necesitas una cafetera espresso, algunos accesorios básicos y un poco de creatividad.

Hemos 'copiado' la idea del coffee corner de las cafeterías, pero la realidad es que le da un toque muy acogedor a cualquier cocina. Y si piensas que beberte tu taza de café es uno de los mejores momentos del día, sí o sí lo necesitas. La cafetera espresso Monza de Ufesa es un buen electrodoméstico para empezar, porque tiene todo lo que se necesita y ahora está rebajada a menos de 100€. Las más modernas pueden llegar a costar más de 500€, pero esta no tiene nada que envidiarle.

Lo mejor de esta cafetera espresso

Tiene 20 bares de presión y 1050 W de potencia.

Con un doble sistema de preparación para usar café molido o monodosis ESE.

Incluye un vaporizador orientable para espuma leche como si fueras un barista.

Panel táctil digital muy intuitivo, con indicadores LED y apagado automático para mayor eficiencia energética.

Por qué elegir una cafetera espresso vs. cafetera de cápsulas

cafetera espresso Monza Ufesa

Si vas a montar un coffee corner en casa, seguro que te haces la misma pregunta: ¿cafetera espresso o cafetera de cápsulas? La cafetera espresso Monza de Ufesa tiene ventajas importantes que van a decantar la balanza hacia estos electrodomésticos. La más evidente es la calidad del café, porque puedes utilizar granos recién molidos o café molido de la marca que prefieras.

Y así el sabor es mucho más intenso y personalizado. Las cápsulas, por el contrario, suelen limitar más la preparación y no tienen un sabor tan 'original'. Además, que no te despiste el nombre, porque con una cafetera espresso podrás preparar en segundos tu especialidad de café favorita. Y a la larga, es más barato que comprar cápsulas.

Cómo montar tu coffee corner en casa

Ahora que ya conoces esta cafetera espresso rebajada, ¿cómo hacer un coffee corner en casa? No necesitas una gran reforma ni tener mucho presupuesto. Toma nota de los pasos a seguir:

Elige un rincón libre en la cocina o en el salón que tenga baldas o en el que puedas montar una pequeña estantería. También es muy útil un carrito auxiliar.

La cafetera espresso es el centro de este espacio.

Añade todos los detalles que quieras: un tarro con galletas, un cuadro con frases cafeteras, una pequeña planta, azúcar, cucharillas...

Si quieres darle un toque más pro, añade un espumador de leche extra o un molinillo manual.

No necesitas apenas inversión para montar un coffee corner en casa, y menos aún con el precio tan potente que tiene esta cafetera espresso en Amazon. ¡Aprovecha la oferta!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.