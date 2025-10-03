AliExpress hunde el precio de esta pulsera inteligente Xiaomi: ¡ahora por solo 42€!

Noticias relacionadas Los 10 mejores pulsómetros o medidores de frecuencia cardiaca del 2024

A veces lo que marca la diferencia en el día a día no es un gran cambio, sino un pequeño detalle que lo hace todo más cómodo. Eso es lo que pasa con la smartband Xiaomi Smart Band 10, un dispositivo pensado para quienes quieren controlar su salud, entrenar con datos fiables y tener un accesorio que además de práctico, se ve elegante en la muñeca. Y lo mejor es que llega con mejoras notables en pantalla, batería y funciones que normalmente solo vemos en relojes mucho más caros y todo con descuento del 35% en AliExpress.

Esta nueva generación viene con un salto evidente en usabilidad. La pantalla AMOLED de 1,72 pulgadas es más brillante, con bordes ultrafinos y hasta 1500 nits de brillo máximo, lo que significa que incluso a pleno sol se ve perfecta. Además, es táctil y responde bien aunque tengas las manos húmedas, algo muy útil si entrenas al aire libre o en la piscina. Y hablando de batería, que siempre preocupa, tiene hasta 21 días de uso normal con una sola carga.

Lo mejor de esta pulsera de actividad

Pantalla AMOLED de 1,72” con brillo automático de hasta 1500 nits

con brillo automático de hasta 1500 nits Monitoreo avanzado : frecuencia cardíaca, SpO₂, sueño y estrés

: frecuencia cardíaca, SpO₂, sueño y estrés Más de 150 modos deportivos con métricas profesionales

con métricas profesionales Duración de batería de hasta 21 días y carga completa en 1 hora

y carga completa en 1 hora Nuevo diseño metálico con correas intercambiables y de liberación rápida

¿Por qué merece la pena la Xiaomi Smart Band 10?

Xiaomi Smart Band

Esta pulsera inteligente integra métricas de entrenamiento que antes solo estaban en relojes de gama alta: VO₂ máximo, tiempos de recuperación, carga de entrenamiento... Incluso monitorización de la frecuencia cardíaca durante la natación. Para quienes cuidan su descanso, el nuevo sistema de análisis del sueño es más preciso y permite ver tendencias que ayudan a mejorar la regularidad. Y todo con el respaldo de certificaciones internacionales en el apartado de salud.

Si lo comparamos con otras pulseras del mercado, lo cierto es que pocos modelos reúnen tantas funciones con una autonomía tan larga. Mientras muchos dispositivos necesitan cargarse cada 4 o 5 días, aquí hablamos de casi tres semanas sin preocuparte del cable.

Lo que más gusta

Si hay algo que llama la atención de la Xiaomi Smart Band 10 es su diseño renovado. El nuevo marco metálico de aleación de aluminio y las correas fácilmente intercambiables hacen que no se vea como una simple pulsera deportiva, sino como un accesorio versátil que se adapta a cualquier ocasión. Es ese punto de sofisticación, sumado a la comodidad de personalizarla con distintos estilos, lo que más valoran quienes ya la llevan en la muñeca.

Actualmente está disponible en AliExpress con descuento del 35%.

La Xiaomi Smart Band 10 combina un diseño cuidado con funciones de salud avanzadas y una autonomía que se agradece.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.