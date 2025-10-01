Amazon rebaja el primer Kindle en el que también puedes escribir: ¡2 en 1 con 115€ de descuento!

Noticias relacionadas Los 10 móviles baratos del 2024 con mejores prestaciones

¿Eres más de libros en papel o en formato electrónico? Seguramente, cualquier lector fiel te diga que hay pocas cosas que se comparan con el tacto y el olor de pasar las páginas de un libro nuevo. Pero también te dirán que nada es tan cómodo como tener un Kindle, sobre todo cuando pasan mucho tiempo fuera de casa o se van de viaje. Y sí, los dos formatos son perfectamente compatibles, ¡puedes tener ambos!

De hecho, ahora tienes una oportunidad por delante a la que no vas a poder resistirte. Amazon acaba de rebajar el Kindle Scribe, el primer libro electrónico en el que también puedes escribir, hacer apuntes y anotaciones. Así que lógicamente su uso se amplía a muchos otros contextos. ¿Lo quieres? Lo acabamos de encontrar rebajado un 24% en Amazon solo por tiempo limitado.

Lo que más nos gusta de este dispositivo

Incluye un lápiz premium listo para usar, porque no necesita configuración ni carga.

Con pantalla grande de 10,2'', sin reflejos y con 300 ppp, ideal para leer y escribir como en papel.

Función Active Canvas para tomar notas en los márgenes de los libros y documentos.

Autonomía de hasta 12 semanas con una sola carga.

Así es el nuevo Amazon Kindle Scribe

Amazon Kindle

El Kindle Scribe es el primer lector de Amazon que añade funciones de escritura manuscrita sin perder la esencia del Kindle de siempre. Tiene un diseño con bordes blancos y uniformes que nos recuerda a un cuaderno de toda la vida, y una pantalla texturizada en la que tendrás la misma sensación que al leer o escribir en papel.

Con este libro electrónico en oferta en Amazon viene incluido un lápiz premium que no necesita recargas y que puede escribir directamente sobre listos, documentos o cuadernos digitales. Y, por supuesto, tiene un diseño tan ligero que podrás guardarlo en el bolso o en la mochila y llevarlo siempre contigo. ¡Chollazo!

Todas las ventajas de tener un Kindle

El Kindle es el libro electrónico más vendido y reconocido en todo el mundo, pero ¿de verdad sabes las ventajas de leer en formato digital vs. físico?

Puedes almacenar miles de títulos en un mismo dispositivo.

Si 'devoras' libros en unos pocos días, podrás llevar todas tus lecturas juntas sin necesidad de cargar con varios libros.

Puedes comprar y descargar al instante todos los títulos que quieras, sin salir de casa.

La pantalla antirreflejos es perfecta para leer tanto de día como de noche sin forzar la vista.

Incluye otras funciones útiles para subrayar, tomar notas, buscar definiciones o traducir palabras sin interrumpir la lectura.

Si te gusta leer, estás perdiendo el tiempo sin un Kindle en tu vida, y mucho más si es este Scribe con funciones que te van a venir de maravilla. ¡Llévatelo rebajadísimo!

