¿Cada cuánto cambias tu cabezal del cepillo de dientes eléctrico?: esta es la frecuencia que los expertos recomiendan

Si te has pasado del manual al cepillo de dientes eléctrico, deberías saber que no es tan 'sencillo' como cargarlo de vez en cuando. Estos dispositivos incluyen cabezales para cepillos eléctricos que deberías cambiar, según recomendación de los dentistas, cada 3 meses. Pasado este tiempo, los filamentos pierden eficacia, se desgastan y tienden a acumular bacterias.

De hecho, los cabezales de Oral-B tienen un truco que no todo el mundo sabe, y es que los filamentos cambian de color verde a amarillo cuando toca renovarlos. Así mantienes todos los beneficios de usar un cepillo eléctrico. Por eso, lo mejor es que aproveches la oferta que tiene Amazon en el pack de cabezales de recambio de Oral-B, pues incluye 12 unidades y está rebajado un 30%. Cada unidad no te va a costar más de 2,50€.

Lo más destacado de este pack de recambios

Pack de 12 cabezales Oral-B Pro CossAction.

Eliminan hasta un 100% más de placa bacteriana que un cepillo manual.

Con filamentos en forma de X que llegan a los rincones menos accesibles de la boca.

Ángulo de 16º que se adapta muy bien a cada diente para una limpieza profunda.

Cómo son estos cabezales de Oral-B

cabezales recambio oral b

Los cabezales Oral-B CrossAction son los más avanzados de la marca. Tienen un diseño en ángulo de 16º que rodea y limpia cada diente de manera individual para eliminar restos de comida, placa y sarro en las zonas de difícil acceso. Además, la tecnología con filamentos de forma de X es la que se encarga de limpiar incluso los espacios interdentales.

Si has probado un cepillo de dientes eléctrico, sabes que le da mil vueltas a uno manual. ¿Y la compatibilidad? Estos cabezales de cepillo eléctrico son compatibles con todos los Oral-B, menos con los modelos iO y Pulsonic. Con la compra de este pack y cambiando el cabezal cada 3 meses, tienes recambios para 3 años.

Riesgos de no cambiar el cabezal del cepillo eléctrico

No sirve de nada que tengas la última tecnología en salud bucodental en casa si llevas meses utilizando el mismo cabezal. Todo lo que ganas por un lado, lo pierdes por el otro:

Los filamentos desgastados dejan de limpiar bien y no eliminan toda la placa bacteriana.

El exceso de bacterias que se acumulan en los cabezales viejos provocan mal aliento.

Aumenta el riesgo de inflamación de encías, sangrado y caries.

La textura de los filamentos puede dañar el esmalte dental y las encías.

¿Lo sabías? Recuerda la 'regla de oro': cambiar el cabezal del cepillo Oral-B cada 3 meses. Es la única manera de seguir manteniendo la eficacia, así que aprovecha la oferta de Amazon en este pack de 12 y llévatelo por menos de 30€.

