¿Problemas para dormir? La melatonina puede mejorar tu descanso en unos pocos días

Dormir lo suficiente por la noche y descansar bien es uno de los secretos de una vida equilibrada, junto con la alimentación, el ejercicio físico y los buenos hábitos. Pero sabemos que no siempre es posible dormir 8 horas ni despertarnos con la sensación de haber descansado. El cuerpo produce melatonina de forma natural, pero el estrés, los viajes o las pantallas alteran el equilibrio, y una de las mejores soluciones es tomar un suplemento de melatonina.

La conocemos como la hormona del sueño, porque regula los ciclos naturales de descanso. Así que si te decantas por el suplemento de melatonina de Gloryfeel, te bastará una única cápsula al día para conciliar el sueño más rápido y sentir que descansas mucho más. Además, ahora Amazon ha rebajado un 30% el envase de 400 cápsulas con el que tendrás suministro para más de un año. ¡Por 3 céntimos al día!

Claves de este suplemento de melatonina

1 mg de melatonina por cápsula, la cantidad recomendada por la EFSA.

Suplemento 100% vegano, sin aditivos y libre de gluten, lactosa, OGM, colorantes o conservantes.

Cumple con las normas ISO y HACCP, con pruebas de laboratorio.

Qué es y cuando tomarlo

suplemento de melatonina Gloryfeel

La melatonina es una sustancia que el cuerpo ya produce de forma natural para regular el ciclo sueño-vigilia. Sin embargo, a veces los niveles influyen por muchos motivos, así que una buena opción es tomar el suplemento de melatonina de Gloryfeel. Ayuda tanto a conciliar el sueño como a despertarte cada mañana con la sensación de haber descansado.

Aporta 1 mg de melatonina pura por cápsula, una dosis que la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) reconoce que es eficaz para reducir el tiempo necesario para quedarse dormido y aliviar los efectos del jet lag. La manera correcta de tomarlo es una cápsula con un vaso de agua un poco antes de irte a dormir. Vas a notar sus efectos positivos.

Es para ti si...

Te cuesta conciliar el sueño y buscas una ayuda natural sin depender de fármacos.

Viajas mucho y sufres jet lag.

Tienes turnos de trabajo rotativos u horarios nocturnos.

Necesitas mejorar la calidad del descanso para tener más energía durante el día.

¿Sabías que una sola cápsula de este suplemento de melatonina puede cambiar por completo tu vida? Tardarás menos en dormirte, tendrás la sensación de haber descansado y, en consecuencia, más energía durante el día. ¡Y por menos de 14€ el envase para más de 1 año!

