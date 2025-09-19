La Smart TV más inmersiva de Philips baja de precio a la mitad: con Ambilight, OLED y Google TV

Noticias relacionadas Las 10 mejores tablets de 2024: comparativa de productos y precios

¿Quieres cambiar tu vieja tele por una Smart TV de última generación? Es un paso completamente lógico si tienes un modelo de hace años, con una calidad de imagen que deja mucho que desear y sin conexión a Internet. Las nuevas cada vez llegan con mejor tecnología, calidades que superan a las salas de cine y un sonido que acompaña.

Como ocurre precisamente con la Smart TV Philips 48OLED819 48'', una de las más modernas del momento y que ahora mismo está rebajada a mitad de precio en PcComponentes. Costaba 1.500€, pero ahora la puedes conseguir por poco más de 750€, ¡solo por tiempo limitado!

Claves de esta televisión rebajada

Pantalla OLED 4K de 48 pulgadas con negros profundos, colores vivos y todo lujo de detalles.

Ambilight en tres lados para ampliar la sensación de inmersión.

Motor P5 con Inteligencia Artificial que mejora la imagen para hacer la Smart TV más realista.

Compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos para una calidad de sala de cine en casa.

Smart TV Philips 48OLED819 48''

Smart TV Philips 48OLED819

La Smart TV Philips 48OLED819 48'' es una de las más completas del momento, y es que no se queda corta en ningún aspecto. Por un lado, incluye conexión a Internet y Google TV para poder acceder a cualquier aplicación en streaming (Netflix, Prime Video, Disney+...). Podrás descargar cualquier app o juego, igual que harías en tu móvil.

Además, es una televisión inteligente inmersiva con la que sentirás que estás en una sala de cine sin moverte del salón de casa. Con un diseño ultrafino, sostenible y además es compatible con cualquier asistente de voz para hacer su uso mucho más sencillo.

¿En qué hogares es perfecta?

Salones de tamaño medio que busquen una calidad de cine en casa sin necesidad de tener una tele gigante.

Hogares gamers, gracias a su tasa de refresco de hasta 144 Hz y baja latencia.

Familias que adoran el cine, las series y quieren disfrutar de una experiencia inmersiva.

Usuarios exigentes que necesitan una Smart TV lista para todo (ocio, trabajo, domótica).

Sea como sea tu vida, estamos muy seguros de que le vas a sacar todo el partido que quieras a esta Smart TV Philips tirada de precio ahora en PcComponentes. Aprovecha el ofertón y presume de tele con tus deportes favoritos o los últimos estrenos en plataformas digitales. ¡Chollazo!

