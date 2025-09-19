Este localizador de Samsung cuesta menos de 15€ y está arrasando en PcComponentes ¡corre que vuela!

Olvídate del AirTag de Apple: este localizador tiene más batería, funciones extra y un precio que no tiene rival

¿Alguna vez has perdido las llaves de casa? ¿O no recuerdas dónde has dejado la mochila? Las prisas de la rutina nos llevan a tener despistes, y la manera más sencilla de evitarlos es con un localizador Bluetooth de pequeñas dimensiones que puedes guardar en cualquier parte. Seguro que has oído hablar de ellos en los últimos años, porque son pequeños dispositivos con muchísimas ventajas.

Y uno de los que ahora está arrasando en ventas en PcComponentes es el localizador Samsung Galaxy SmartTag2. Sus prestaciones no tienen nada que envidiarle al famoso AirTag, y además te va a costar mucho menos gracias al descuento que tiene en PcComponentes. ¡Llévatelo ahora por menos de 15€!

Puntos fuertes de este localizador

Hasta 500 días de batería (y más con el modo de ahorro de energía).

Resistente al agua y al polvo (IP67).

Localización intuitiva con Compass View y Search Nearby.

Función Lost Mode con NFC para que cualquier persona pueda devolverte el objeto que has perdido.

Por qué elegirlo frente a otras opciones

Samsung tag

El localizador Samsung Galaxy SmartTag2 compite directamente contra otros dispositivos parecidos, como el AirTag de Apple, pero tiene algunas ventajas que lo hacen muy interesante. La más inmediata es su precio, porque no te va a costar más de 15€, pero todavía hay más.

La batería del AirTag ronda el año, mientras que el SmartTag 2 de Samsung llega hasta los 500 días, ampliables con el modo ahorro. Además, la certificación IP67 hace que pueda resistir agua y polvo sin ningún problema. Y con un ecosistema SmartThings para controlar dispositivos IoT de Samsung con un solo click.

Todos los usos que le puedes dar

Este localizador Samsung es tan pequeño y ligero (pesa menos de 14 gramos) que lo puedes llevar prácticamente en cualquier parte:

En el llavero, para no volver a perder las llaves de casa o del coche.

Dentro de tu mochila o bolso del trabajo.

Colgado en la correa de tu mascota o en el collar.

En la maleta cuando te vayas de viaje, normalmente en avión, para tenerla siempre localizada.

En el coche, si lo dejas aparcado en la calle.

Aunque su uso principal no es para personas, puede venir muy bien para tener localizados a niños, personas mayores con demencia o vulnerables.

Y así, literalmente le puedes dar todos los usos que quieras a tu nuevo localizador Samsung Galaxy SmartTag 2. Y aprovecha que el dispositivo de moda ahora está rebajado a menos de 15€ en PcComponentes, ¡merece mucho la pena!

