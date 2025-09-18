Por qué septiembre es el mejor momento para empezar un tratamiento de luz pulsada

El mes de septiembre es el mejor para iniciar un nuevo hábito, y en este caso 'resetear' tu piel y empezar a depilarte con un método más respetuoso y duradero que la cuchilla o la cera. ¿Conoces las depiladoras de luz pulsada? Están a la orden del día y cada vez se utilizan más como alternativa frente al láser de toda la vida.

La peculiaridad de la luz pulsada (IPL) es que los tratamientos con ella deben ser progresivos y se notan los efectos con el tiempo. Por eso, si empiezas ahora, llegarás a la próxima primavera con una piel completamente libre de vello, más sana, cuidada y libre de rojeces. Y por eso la depiladora de luz pulsada Braun Skin i·expert Smart IPL es una de las más vendidas del momento. Además, ahora la tienes rebajada un 30% en Amazon solo por tiempo limitado.

Lo mejor de este producto

En 10 minutos puedes hacerte un tratamiento completo en todo el cuerpo.

Esta es la primera luz pulsada inteligente del mundo que aprende en cada sesión y ajusta el tratamiento a tus necesidades.

Incluye cuatro cabezales para cada zona (cara, cuerpo, axilas y zonas íntimas).

Con sensor de piel, filtro UV integrado y testada por dermatólogos.

Qué es y cómo funciona la depiladora de luz pulsada Braun

depiladora luz pulsada Braun

La depiladora de luz pulsada Braun Skin i·expert Smart IPL funciona con pulsos de luz que penetran en la piel para que los absorba la melanina del vello. El proceso calienta el folículo e impide su crecimiento; si eres constante con las sesiones, el vello cada vez crecerá más débil hasta desaparecer en muchas zonas del cuerpo. A diferencia de la depilación láser, esta la puedes utilizar en casa de forma 100% segura.

Este modelo incorpora un sistema de reconocimiento inteligente que adapta la intensidad de la luz a tu tono de piel en tiempo real. Por tanto, encuentra el equilibrio perfecto para que el tratamiento funcione y al mismo tiempo no dañe la piel.

Cómo utilizar esta depiladora de luz pulsada paso a paso

Depila la zona con una cuchilla o una depiladora para que la IPL actúe sobre la raíz del vello. Elige el cabezal adecuado según la zona del cuerpo. Enciende la depiladora y deja que te guíe, porque detecta tu tono de piel y ajusta automáticamente la intensidad. Desliza el dispositivo sobre la piel de forma continua o utiliza el modo de disparo puntual en las zonas más pequeñas. La app de Braun actualiza las sesiones según el progreso y te dice cada cuánto tienes que depilarte.

Ahora que ya sabes por qué septiembre es un buen mes para empezar un tratamiento con luz pulsada, aprovecha que esta depiladora Braun está rebajada un 30% y llévatela a casa. ¡Es ya el método favorito de muchísimas chicas!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.