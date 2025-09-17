El portátil gamer con mejor relación calidad/precio de Acer está rebajado a 779 € (antes 1099 €)

Noticias relacionadas Los mejores ordenadores gaming del 2025 relación calidad-precio

Te gusta jugar, y te gusta hacerlo en cualquier parte. Por eso llevas tiempo pensando en comprar un buen ordenador portatil gaming y por eso aquí tienes justo lo que necesitas. El Portátil Acer Gaming Nitro V 15 es un equipo pensado para llevar potencia a donde quieras, con un procesador AMD Ryzen y una gráfica NVIDIA puntera que, juntos, dan un rendimiento perfecto para jugar a cualquier juego moderno con gráficos punteros. ¡Y además está rebajado más de 300 €!

Con 1 TB de disco duro SSD, sin sistema operativo y todo lo que cabe esperar de un ordenador puntero, este equipo está pensado para quienes disfrutan con los videojuegos, pero también para los profesionales que necesitan eficiencia cada vez que viajan. No defrauda ni en resultados ni en autonomía.

La combinación de CPU y GPU hace que cualquier juego moderno funcione.

El teclado retroiluminado va perfecto para sesiones de juego nocturnas.

La pantalla se ve muy nítida incluso bajo la luz del sol, y tiene un tamaño adecuado con sus 15,6 pulgadas.

Su batería supera las 7 horas de autonomía holgadamente.

Portátil Acer Gaming Nitro V 15

La tecnología que esconde el Portátil Acer Gaming Nitro V 15 en su interior es lo que más ventaja le da frente a otros, sobre todo en el apartado gráfico. Tiene una tarjeta NVIDIA RTX 4050 que utiliza tecnología de inteligencia artificial para duplicar el rendimiento de los juegos sin perder calidad de imagen, e incluso permite mover mejor juegos con gráficos hiperrealistas. Además, cuenta con herramientas especializadas en streaming por, mejorando tanto la voz como el vídeo, y una batería de 57 Wh que da para más de 7 horas de uso ininterrumpidas. Y todo en un equipo de poco más de 2 kg de peso y un grosor de 2,4 mm.

Es fino, sobrio y potente. Un portátil pensado sobre todo para jugar, pero que también puedes usar en el ámbito profesional para el modelado y animación 3D, la edición de vídeo o cualquier otro ámbito. Tiene potencia de sobra para lo que quieras, y además te lo puedes llevar a cualquier parte gracias a su tamaño compactado al máximo.

¿Qué opinan los usuarios?

La potencia es lo que más destacan de este portátil gaming todos los que lo tienen, ya que no solo va bien con videojuegos punteros, sino también con software exigente. A continuación, puedes leer varias reseñas reales:

"Muy buen ordenador portátil. Buen almacenamiento, gráfica y RAM. La batería le dura unas cuantas horas y su diseño sobrio está muy bien."

"Calidad-Precio me parece genial, no me ha dado problemas y funciona super bien. Recomendado."

"Definitivamente una buena opción para los que buscan un equilibrio entre estudiar y jugar a la vez. Lo único malo es la duración de su batería en maximo rendimiento."

Además de los 300 euros que ahorras con esta promoción, puedes recibir el portátil en tan solo 24 horas gracias al envío rápido de PcComponentes. ¡Es una oportunidad perfecta!

