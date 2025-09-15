¿Quieres empezar a correr? Estas son las mejores zapatillas de running unisex para principiantes (y están rebajadas)

Noticias relacionadas Las 10 mejores bandas para hacer ejercicio del 2024: guía de compra y preguntas frecuentes

Salir a correr es una de las mejores decisiones que puedes tomar este mes de septiembre, porque es una actividad completa, no necesitas apuntarte al gimnasio y solo necesitas tener unas buenas zapatillas de running. Además, trabajas todo el cuerpo y es fácil convertirla en una actividad de bajo impacto al principio o subir el nivel, según tu forma física.

Eso sí, no cometas el mismo error que todo el mundo y aprende a elegir bien el calzado, porque es lo que te va a permitir mejorar el nivel y correr sin molestias. Queremos echarte una mano, así que nos hemos adelantado con las zapatillas de running PUMA Flyer Lite 3, que ahora están rebajadas un 28% en Amazon solo por tiempo limitado. Por menos de 40€, te llevas un calzado unisex top ventas.

Claves de estas zapatillas de running

Amortiguación media que protege tus articulaciones.

Confort extra desde el primer paso gracias a la plantilla SoftFoam+.

Diseño pensado para una pisada estable y un buen impulso hacia delante.

Líneas atrevidas y elegantes que destacan, con el sello inconfundible de PUMA.

Así son las PUMA Flyer Lite 3

PUMA Flyer Lite

Las zapatillas de running PUMA Flyer Lite 3 es todo lo que necesitas (junto con un chándal) para salir a correr. A simple vista, tienen un diseño que llama la atención, y están disponibles en muchos otros tonos y en una amplia variedad de tallas, porque es un modelo unisex.

Consiguen un buen equilibrio entre la comodidad y la reactividad, porque se adaptan muy bien a runners principiantes y también a quienes ya tienen cierto nivel y realizan entrenamientos con una intensidad media. Si las quieres en tu vida, aprovecha que ahora cuestan menos de 40€.

¿Cómo deben ser unas buenas zapatillas de running?

No cometas el mismo error que todo el mundo y dedica tiempo a elegir unas buenas zapatillas de running, porque no sirve cualquier modelo. Unas buenas deben:

Ajustarse bien al pie sin presionar.

Ofrecer una buena amortiguación según el peso y el tipo de pisada.

Tener una suela con buena agarre y tracción en distintas superficies.

Ser transpirables para mantener el pie fresco y seco.

Ser ligeras y duraderas al mismo tiempo para aguantar cientos de kilómetros.

Por supuesto, las Flyer Lite 3 de PUMA cumplen con creces todos estos puntos, y se le suma que tienen un descuentazo para llevártelas muy baratas. ¡Por menos de 40€!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.