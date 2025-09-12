Protege tu casa con esta cerradura inteligente rebajada: fácil de instalar y 100% segura

Noticias relacionadas Los 10 mejores ambientadores para casa de 2024: duraderos y baratos

La seguridad dentro de casa es una prioridad absoluta, porque todos queremos cuidar y proteger nuestro lugar seguro y a los que viven dentro de él. Por eso, una de las soluciones de moda, al margen de instalar una alarma, es tener una cerradura inteligente que protege el doble frente a robos y ocupaciones.

Además, es una solución muy cómoda para el día a día, porque podrás abrirla y cerrarla con una app en tu móvil. Y como no se ve desde fuera, como ocurre con las cerraduras convencionales, es mucho más difícil que un ladrón la ubique. Por eso, hemos fichado la cerradura de puerta inteligente de Irishom que Amazon acaba de rebajar un 20% solo por tiempo limitado.

Lo más destacado de esta cerradura

Sistema dual de apertura para abrirla tanto con mando a distancia como con la ruleta giratoria manual.

Con tecnología antidecodificación que es imposible de duplicar.

Fabricada en acero inoxidable, fuerte y resistente al paso el tiempo.

Muy eficiente energéticamente y con una batería de respaldo para emergencias.

Razones para comprarla hoy

cerradura de puerta inteligente Irishom

La cerradura de puerta inteligente de Irishom es una de las mejores inversiones que puedes hacer para tu casa, porque ganarás en tranquilidad. Es un dispositivo 100% fiable que tiene seguridad avanzada y que es superfácil de utilizar. Además, la puedes utilizar en casa, pero también en una oficina, local o cualquier otro espacio.

Tiene un diseño moderno que se adapta a prácticamente cualquier puerta. Y no te preocupes por la batería, porque incluye una de respaldo que entra en situaciones de emergencia. No te preocupes si te vas de viaje y vas a estar varios días (o semanas) fuera de casa.

Cómo instalar una cerradura inteligente paso a paso

Prepara la puerta y asegúrate de que la superficie esté limpia y lista para la instalación. Fija la placa de montaje externa en el lugar donde va a ir colocada la cerradura. Encaja el mecanismo principal en la placa base que ya has instalado. Configura el mando a distancia y sigue las instrucciones de la cerradura inteligente. Prueba el sistema (abre y cierra varias veces), tanto con el mando como con la ruleta para verificar que todo funciona bien antes de salir de casa.

Esta cerradura inteligente tiene muchísimos puntos fuertes y te va a ayudar a reforzar la seguridad dentro de casa. Así que aprovecha que ahora está rebajada a menos de 80€ en Amazon, porque es un chollo.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.