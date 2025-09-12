¿Necesitas un empujón en septiembre? Estas vitaminas todoterreno cuidan todas las funciones del organismo

El mes de septiembre siempre se nos hace cuesta arriba por el fin de las vacaciones, la vuelta a la oficina y los peques al cole. Por eso, es uno de los momentos del año en los que no viene nada mal un suplemento o refuerzo en forma de vitaminas. De hecho, las hay muy completas que se encargan de mejorar todas las funciones del organismo.

Por ejemplo, hay vitaminas que cuidan la vista al mismo tiempo que te ayudan a sentirte mejor, a tener más energía o a descansar de verdad por las noches. Como las vitaminas de Pure Encapsulations, que se encargan de todo lo anterior (y más) y encima tienen un 26% de descuento ahora en Amazon. ¿Quieres saber si son para ti?

Lo que más nos gusta de este complemento

La Vitamina E protege las células frente al daño oxidativo.

El zinc ayuda al mantenimiento de la vista.

Incluye luteína y zeaxantina, que son carotenoides patentados que ayudan a la salud ocular.

Son cápsulas vegetales aptas para veganos y vegetarianos.

Por qué y cómo tomar estas vitaminas

Formula vision

El cuerpo no siempre recibe todos los nutrientes a través de la alimentación, aunque creas que comes de todo y que llevas una vida bastante sana. El estrés, el envejecimiento o la exposición constante a las pantallas hacen que a veces necesitemos un 'empujoncito', y las vitaminas de Pure Encapsulations pueden ser justo lo que estás buscando.

Son unas vitaminas todoterreno que participan en todas las funciones del organismo. Y lo mejor es que solo tienes que tomar una cápsula al día (preferiblemente, durante una comida) para aportar antioxidantes, vitaminas y minerales. Eso sí, es un complemento alimenticio que en ningún caso sustituye a las comidas y que además tienes que combinar con otros hábitos saludables.

¿Para quién es este suplemento?

Personas que pasan muchas horas frente a pantallas y tienen fatiga ocular.

Quienes llevan un estilo de vida activo o hacen deporte y necesitan unas vitaminas antioxidantes para la recuperación.

Fumadores o exfumadores y personas expuestas a contaminantes ambientales que necesitan mayor protección frente al estrés oxidativo.

Personas con dietas restrictivas (veganos, vegetarianos) que necesitan obtener algunos micronutrientes clave.

Estas vitaminas son la fórmula perfecta para tener más energía y que el mes de septiembre no se te haga cuesta arriba. Aprovecha que ahora cuestan menos de 30€ en Amazon.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.