El smartwatch todoterreno que te ayuda a ponerte en forma: Amazon lo acaba de rebajar 80€

¿Quieres ponerte en forma y entrenar más a menudo? Sabemos que es uno de los típicos propósitos de septiembre, pero si este año quieres que te dure más de unas pocas semanas, quizá necesitas un smartwatch que te eche una mano. Son los dispositivos electrónicos de moda y, aunque no todo el mundo lo sabe, pueden ser un entrenador personal que te ayude a mejorar tu rendimiento.

Registran tu actividad, pero también te motivan, calculan tu nivel de energía diario y te sugieren tips para cuidar tu cuerpo y tu mente. Por ejemplo, el smartwatch Google Fitbit Versa 4 es uno de los favoritos para mejorar la forma física en la vuelta a la rutina. Por sus características y su precio, porque ahora está rebajado 80€ en Amazon por tiempo limitado.

Lo mejor de este smartwatch

Autonomía de hasta 6 días para no tener que cargarlo a diario.

Más de 40 modos de ejercicio (yoga, running, tenis, natación...).

GPS integrado para registrar rutas, distancias y ritmos sin tener que llevar el móvil.

Monitorización activa de la salud (frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, nivel de recuperación, gestión del estrés...).

Así es el Google Fitbit Versa 4

smartwatch Google Fitbit Versa

El smartwatch Google Fitbit Versa 4 es un dispositivo cómodo, ligero y elegante. El tipo de reloj inteligente que puedes llevar para entrenar, pero también en el trabajo o en las ocasiones especiales. Además, como puedes cambiar fácilmente la correa, es más fácil adaptarlo a cada ocasión.

También es sumergible hasta a 50 metros, así que es apto para deportes acuáticos. Incluye funciones de descanso, como el perfil de sueño personalizado, las fases de sueño, la puntuación diaria y hasta un despertador inteligente que elige el mejor momento para levantarte. Además, la compra incluye 6 meses de Fitbit Premium gratis, con entrenamientos guiados y planes de nutrición personalizados.

Cómo sacarle partido a un smartwatch en la vuelta a la rutina

Los smartwatches pueden hacer mucho más que contar pasos o enviarte las notificaciones de tu smartwatch. Así puedes sacarle partido a sus funciones:

Márcate objetivos realistas: utiliza la función 'Minutos en Zona Activa' para cumplir con la recomendación de actividad semanal. Haz un seguimiento de tu descanso: analiza tu sueño para detectar patrones y mejorar tu recuperación. Cuida tu salud mental: aprovecha las herramientas de mindfulness y la puntuación de gestión del estrés para encontrar el equilibrio. Integra tus entrenamientos: como tiene varios modos, puedes variar tu rutina y evitar la monotonía.

Si este mes de septiembre quieres ponerte en forma de verdad y no abandonar tus objetivos en unas pocas semanas, este smartwatch Google Fitbit te ayuda a conseguirlo. Lo mejor es que está rebajado a menos de 150€, y vas a sacarle partido a la inversión en unos pocos días.

