¿Vuelta a la rutina?: este es el suplemento que mejora la concentración y la memoria

Durante las primeras semanas de vuelta a la rutina, es completamente normal que tengamos la mente todavía en las vacaciones y que nos cueste más de lo habitual concentrarnos. Igual que si estás pasando por una etapa de estrés, ansiedad o tienes cualquier otro problema personal. En todos estos casos, un buen suplemento para la concentración te puede echar una mano para recuperar el ritmo.

Hay alimentos buenos para la memoria y la concentración, y son un complemento fantástico del suplemento para la concentración APISERUM Intelecto, que ahora hemos fichado en Amazon. Una fórmula con jalea real, vitaminas del grupo B, aminoácidos y ginkgo biloba que favorece el rendimiento intelectual.

Puntos fuertes de este suplemento

Jalea real de máxima calidad (2% HDA).

Vitaminas del grupo B que reducen la fatiga y mejoran la función psicológica.

Ginkgo biloba, un ingrediente natural que favorece la memoria y la concentración.

Fórmula sin gluten, lactosa ni azúcares añadidos.

Suplemento para la concentración: cómo es y cuándo tomarlo

apiserum intelecto

El suplemento para la concentración APISERUM Intelecto está recomendado en periodos que requieren un gran esfuerzo mental. La combinación de jalea real, vitaminas y ginkgo biloba actúa en conjunto para mejorar la memoria, aportar claridad mental y, en general, mejorar el rendimiento intelectual.

El momento perfecto para tomarlo es por la mañana con el desayuno, porque ayuda a afrontar el día con más energía y con una mejorar capacidad de concentración. Viene en formato bebible, así que se recomienda no superar un vial al día. Viene especialmente bien en época de exámenes, jornadas muy largas de trabajo, para preparar proyectos importantes o etapas de mucha carga intelectual.

¿Quién puede tomarlo?

Estudiantes en exámenes, oposiciones o épocas intensas de estudio.

Profesionales con mucho desgaste mental.

Adultos en general que necesitan un extra de energía y claridad mental en la vuelta a la rutina.

Personas mayores de 14 años que quieren cuidar la memoria y la concentración de una forma natural.

¿Necesitas empezar a tomar un suplemento para la concentración? Este es uno de los mejores para distintos perfiles, y ahora no te costará más de 17€ en Amazon. Aprovecha la oferta para probarlo y ganar claridad mental.

