El truco para ver todo el fútbol y tus deportes favoritos aunque no tengas una Smart TV (por menos de 30€)

Hoy en día, las televisiones inteligentes (o Smart TV) acaparan la oferta en el mercado, porque son las que tienen acceso a internet y permiten acceder a aplicaciones de streaming para ver cualquier deporte, serie, película y hasta jugar a videojuegos. Ahora bien, ¿crees que necesitas invertir en un modelo de última generación para ver todos los partidos de tu equipo de este año? Nada de eso, solo necesitas tener un Amazon Fire TV Stick.

¿Conoces estos dispositivos? Se conectan a tu tele por HDMI y convierten cualquier modelo antiguo en uno inteligente, con acceso a tus plataformas de streaming favoritas y el resto de ventajas de una Smart TV. ¿Y sabes lo mejor? El Fire TV Stick, el dispositivo más vendido en Electrónica, ahora está rebajado un 38% en Amazon solo por tiempo limitado. ¡No te va a costar más de 30€!

Puntos fuertes del Fire TV Stick

Reproducción de cualquier contenido en calidad Full HD.

Acceso a miles de series, películas y deporte con solo conectar el dispositivo.

Puedes llevarlo siempre contigo y conectarlo en cualquier televisión.

Permite controlar cualquier dispositivo inteligente de tu Hogar Digital.

Así es el este 'invento' de Amazon para tu tele

Amazon fire stick

El Fire TV Stick de Amazon es uno de los 'inventos' más rentables que existen si no quieres gastarte un dineral en una Smart TV nueva, y tampoco quieres renunciar a tus contenidos en streaming favoritos. Solo tienes que conectarlo a la tele y tendrás acceso a miles de apps, como Netflix, Prime Video, Movistar Plus+, DAZN, Disney +...

Lo mejor es que tiene calidad Full HD (mejorada con respecto a la versión anterior) e incluye un mando con Alexa para controlar el Fire TV Stick solo con tu voz. Si te convence, aprovecha que ahora está rebajado a menos de 30€ en Amazon. ¡Solo por tiempo limitado!

Cómo instalar un Fire TV Stick paso a paso

El único requisito para utilizar el Fire TV Stick en casa es que tu televisión tenga puerto HDMI. Solo necesitas conectarlo y seleccionar la entrada de HDMI correcta en el mando de tu tele. A continuación, tendrás que conectar el dispositivo a tu red Wi-Fi (también el mando) e iniciar sesión en una cuenta de Amazon.

A partir de ahí, basta con configurar el Fire TV Stick a tu gusto y empezar a descargar todas las aplicaciones que quieras.

¿Conocías este invento? Es uno de los dispositivos inteligentes más cómodos y rentables del mercado, y Amazon lo ha vuelto a rebajar a menos de 30€. ¿A qué esperas para comprarlo?

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.