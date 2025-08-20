Los mejores auriculares inalámbricos de Sony son aún más baratos con la Vuelta al Cole de AliExpress

Noticias relacionadas Los 10 mejores móviles del 2024: comparativa y precios

Necesitas llevarte la música o tus podcasts a todas partes, te gusta sumergirte en lo que oyes mientras entrenas, o eres de esas personas que tienen que hacer llamadas a todas horas estés donde estés. En cualquiera de esos casos, la Vuelta al Cole de AliExpress te va a ayudar porque, gracias a sus descuentos de hasta el 80%, vas a poder comprar los auriculares inalámbricos Sony WH-1000XM5 con una rebaja de 300 € gracias, también, a los cupones de descuento de esta promo:

Tienes hasta el 27 de agosto para aprovechar esta oportunidad. Si lo haces, lo que recibirás son unos auriculares inigualables en relación calidad/precio. Aíslan como ninguno, captan mucho mejor la voz y su autonomía es gigantesca.

¿Por qué los recomendamos?

Su cancelación de ruido es mucho mejor que la de la mayoría gracias a los micrófonos y procesadores que tiene.

Ofrece hasta 30 horas de autonomía ininterrumpida, ofreciendo 3 horas de música con solo 3 minutos de carga.

Son comodísimos y muy ligeros.

Se pueden conectar a varios dispositivos a la vez.

Auriculares inalámbricos Sony WH-1000XM5

Auriculares inalámbricos Sony

Lo que hace destacar tanto a los auriculares inalámbricos Sony WH-1000XM5 es que, además de mejorar su cancelación de ruido, también mejoran el sonido gracias a sus componentes. De hecho, usan una IA entrenada para que las llamadas suenen mejor, limpiando tu voz del resto de ruidos del entorno con muchísima precisión.

Son cómodos tanto por diseño como por prestaciones, ya que tienen funciones que paran la música cuando hablas o que incluso ajustan el sonido según lo que estés haciendo o dónde te encuentres. Por eso, son recomendables para prácticamente cualquiera, sea alguien que los quiere para entrenar, para trabajar o para desconectar.

Esto opinan quienes ya los tienen

Miles de reseñas coinciden en que estos auriculares inalámbricos de Sony son de los mejores que hay en el mercado por calidad, precio y cancelación de ruido. Aquí puedes leer algunas:

"Estos auriculares son lo mejor que tiene Sony."

"Son una pasada, suenan de escándalo. Y no veas la cancelación de ruido..."

"Son una maravilla, nada que envidiarle a unos Airpod Pro Max."

Gracias a la Vuelta al Cole de AliExpress, pueden ser tuyos por tan solo 206 €

