Este portátil tiene uno de los procesadores más potentes de su gama y está rebajadísimo por tiempo limitado

Trabajas a menudo fuera de casa, viajas mucho por trabajo, estás estudiando... Hay muchas razones por las que estás buscando un ordenador portátil nuevo. Necesitas que sea ligero, pero también potente, y a ser posible que no sea caro. Parece una combinación difícil, pero no es imposible de encontrar. De hecho, con la nueva oferta que protagoniza PcComponentes, que ha rebajado el ordenador portátil IdeaPad Slim 3 de casi 670 € a menos de 440 €, la vas a conseguir.

Este equipo está pensado para maximizar la portabilidad sin perder potencia, para esas personas que necesitan un buen ordenador allá donde van. Pesa poco más de 1,6 kg, su grosor no llega a los 2 centímetros y además lleva una combinación de procesador, memoria y disco duro SSD que cumple con creces en rendimiento. Eso sí, viene sin sistema operativo.

Lo mejor de este portátil

El procesador que tiene es uno de los mejores de la gama Intel i5, por lo que tiene potencia de sobra para tareas cotidianas.

Tiene un disco duro rapidísimo y con buena capacidad: podrás almacenar un montón de fotos y vídeos y no tendrás que esperar para arrancar Windows.

Pesa poco más de 1,6 kg y es finísimo, te lo puedes llevar a cualquier parte sin problemas.

Con solo 15 minutos de carga te da hasta 2 horas de autonomía.

Ordenador portátil IdeaPad Slim 3

Ordenador portátil Lenovo IdeaPad Slim

La clave del ordenador portátil IdeaPad Slim 3 es que no se corta ni en potencia ni en ligereza. Lo puedes llevar contigo casi sin darte cuenta por lo poco que pesa, aunque su pantalla es de 15,6 pulgadas, lo estándar y recomendable también si quieres aprovechar momentos de descanso para jugar o ver alguna película o serie. También tiene un sistema de carga rápida que es perfecto para paradas exprés en aeropuertos o cafeterías: 15 minutos se convierten en 2 horas de autonomía. Es ideal.

Se conecta con redes Wi-Fi de alta velocidad, usa el Bluetooth más moderno, incluye webcam de alta definición para videollamadas o reuniones... Tiene todo lo que necesitas para poder trabajar, estudiar o jugar en cualquier parte del mundo.

¿Qué opinan quienes lo usan?

Lo que más destacan la mayoría de valoraciones de este portátil es la potencia de su procesador, teniendo en cuenta lo poco que cuesta. Su valoración media es de 4,6 sobre 5, el contento con él es general:

"Un bonito portátil con un tamaño y peso adecuado. Para estudiantes o teletrabajo lo veo un producto ideal."

"Por su precio es espectacular por el procesador que trae, el cual es el procesador más potente de gama media."

"Estoy encantada con la compra de este equipo. Cumplió con mis expectativas, tanto en rendimiento como en diseño."

Aprovecha que tiene uno de los procesadores más potentes del mercado y cuesta solo 439 €. Además, PcComponentes puede enviarlo a donde indiques en tan solo 24 horas. ¡Apenas tendrás que esperar!

