¿Practicas deportes acuáticos? Necesitas esta bolsa estanca e impermeable tirada de precio

Si alguna vez has practicado deportes acuáticos (kayak, paddle surf) con una empresa de alquiler y te han proporcionado todo el equipamiento necesario, seguro que te han dado una bolsa estanca para guardar tus objetos personales. Viene bien en el agua, para hacer senderismo, esquí, pescar, escalada y para un sinfín de deportes.

Por eso, la bolsa estanca impermeable de KYG lleva semanas arrasando en ventas en Amazon, y ahora tienes la suerte de que está rebajada un 20% solo por tiempo limitado. Por menos de 15€, tienes el accesorio que va a proteger tu móvil y tus objetos personales este verano. ¡Normal que lleve todo el verano petándolo!

Puntos fuertes de esta bolsa estanca

Impermeabilidad total al estar fabricada con PVC 500D y al cierre enrollable de doble capa.

Disponible en varios tamaños (5, 10 y 20 litros) y con correas ajustables para llevarla tipo mochila o al hombro.

Incluye una funda estanca para el móvil (hasta 6,7'') y riñonera impermeable con triple cierre.

Muy fácil de limpiar con un poco de agua y jabón.

Razones para comprarla hoy mismo

Bolsa estanca

Si en verano vas a hacer una escapada a la playa y te gusta la aventura, sí o sí necesitas la bolsa estanca impermeable de KYG. No esperes a que sea tarde para darte cuenta de que la necesitabas. Tiene muchos puntos fuertes, pero sobre todo te da tranquilidad bajo cualquier condición meteorológica.

Cuando no la usas, ocupa poco espacio, pero después tiene una capacidad tremenda que no has visto venir. Y te sirve en verano, pero también te la podrás llevar en invierno a la nieve. Además, el color amarillo hace que sea muy fácil de localizar si se cae al agua. ¡Es un chollo!

Qué es y cómo sacarle partido a una bolsa estanca

Una bolsa estanca es un saco impermeable que está diseñado para proteger tu móvil y tus objetos personales del agua (o de la nieve). Está pensada para deportes acuáticos, como kayak o paddle surf, pero podrás utilizarla también si te vas de acampada, haces senderismo, escalada y hasta para festivales.

Toma nota de estos consejos:

Enrolla bien el cierre al menos 3 veces para que quede bien sellada.

Usa la bolsa como compartimento seco dentro de una mochila convencional.

La riñonera es ideal para llevar el móvil, las llaves y dinero.

Si vas en kayak o paddle surf, puedes atarla con las correas a la tabla o al asiento.

Esta bolsa estanca es todo lo que necesitas para este verano, y si aprovechas ahora la oferta de Amazon, te va a costar menos de 20€. ¡Una inversión que merece mucho la pena!

