No encontrarás auriculares inalámbricos más baratos para ir a la playa: rebajados a menos de 25€ (antes 130)

¿Uno de tus planes favoritos en verano es tumbarte al sol en la piscina o en la playa con tu playlist favorita de fondo? Es la manera perfecta desconectar, mucho más si eres de los que necesita una banda sonora para cada plan de verano. Y este año, es tan sencillo como hacerte con unos auriculares inalámbricos Bluetooth para dejar a un lado los cables. Vas a alucinar con el ofertón que hemos fichado en Amazon.

Son los auriculares inalámbricos de Xinwld, que costaban 130€ hasta hace unos pocos días, y ahora tienen un descuento brutal del 82% para llevártelos por menos de 25€. Son cómodos, la batería te va a durar todas tus vacaciones y roza las 5 estrellas de valoración en Amazon. ¿Qué más podemos pedir?

Claves de estos auriculares inalámbricos

Bluetooth 54 y emparejamiento automático con solo abrir la tapa.

Calidad de sonido HiFi y 4 micrófonos incluidos con reducción de ruido.

Hasta 40 horas de batería con el estuche de carga, y con pantalla LED para ver el porcentaje restante.

Cada auricular solo pesa 3,5 gramos, no se caen al hacer deporte y son resistentes al agua IP7.

Descubre todas sus prestaciones

Auriculares inalambricos xi

Los auriculares inalámbricos de Xinwld están pensados para acompañarte durante tus vacaciones de verano, mientras te relajas en la playa, en la piscina o viajas en transporte público. El secreto está en su tecnología de sonido estéreo HiFi, con un driver dinámico de 13 mm y un diafragma multicapa para una experiencia de audio brutal. En otras palabras, que no tiene nada que envidiarle a los dispositivos de alta gama de las marcas más top.

Pero además del sonido, lo que más nos gusta es que son comodísimos. Se adaptan muy bien a la forma de la oreja, no se caen al correr ni molestan aunque los uses durante horas. Y como pesan tan poco, ni siquiera te enterarás de que los llevas puestos. Por menos de 25€, tienes unos auriculares brutales con prestaciones que en otros modelos no bajarían de los 100€. ¡Aprovéchalo!

Esto dice quien ya los ha probado

"Han sido un acierto. Dura muchísimo la batería, se conectan muy fácilmente, además de escucharse perfectamente. Apenas te enteras de que los llevas puestos de lo cómodos que son".

"La calidad es excelente para este rango de precio, graves potentes y agudos nítidos".

"La batería dura muchísimo, te puedes olvidar de cargarlos. Y la calidad de audio es muy correcta".

¿Necesitas unos auriculares inalámbricos nuevos este verano? Tienen una calidad de sonido premium, son cómodos, resistentes al agua, la batería dura una eternidad y cuestan menos de 25€. No busques más, porque es imposible que encuentres algo mejor.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.