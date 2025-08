¿Planchas mucho en casa? Este es el truco para que no se te acumulen los montones de ropa

Si en casa sois familia numerosa, pones muchas lavadoras durante la semana y al final se te acumulan montones de ropa para planchar, que no cunda el pánico. Hasta ahora, la única solución era pasarte horas delante de la tabla, quitando arrugas rebeldes e intentando sacar tiempo de tus ratos libres. ¿Y si hubiera una manera de planchar más rápido, con menos esfuerzo y además conseguir mejores resultados? La clave está en utilizar un centro de planchado.

Son electrodomésticos mucho más completos y potentes que una plancha al uso, y permiten generar mucho más vapor. Por tanto, son ideales si tienes que planchar mucha ropa y no quieres que se te acumule. Y no, no te va a costar un dineral como estás pensando, al menos mientras el centro de planchado Rowenta Easy Steam siga rebajado un 23% en Amazon como ahora. Vas a poder dedicar menos tiempo a la colada y encima ahorrarte un buen dinero en su compra, ¿qué más se puede pedir?

Lo mejor de este producto

2400 W de potencia y 6 bares de presión para planchar rápido, aunque sean tejidos gruesos o con muchas arrugas.

Golpe de vapor potente de 270 g/min para arrugas difíciles y un vapor continuo de 110 g/min.

Suela Airglide de acero inoxidable que se desliza fácilmente.

Depósito de 1,4 litros rellenable.

Centro de planchado Rowenta Easy Steam

El centro de planchado Rowenta Easy Steam está pensado para la comodidad del día a día. Su único objetivo es hacerte la vida mucho más fácil cuando tienes que enfrentarte a ese montón de ropa que no para de crecer. Y lo consigue con unas prestaciones dignas de un equipo profesional.

Es un centro de planchado potente gracias a los 2400 W de potencia combinados con 6 bares de presión. Y además la suela Airglide facilita mucho las cosas, porque no se atasca, no deja manchas y tiene una punta perfilada para planchar cuellos, botones o zonas más complicadas. Es todo lo que necesitas para que planchar no se te haga bola, y ahora no te va a costar más de 100€.

¿Qué opinan los clientes?

"Después de casi 2 años de uso, puedo decir que es una excelente compra. Potente, rápida en calentar y con un depósito XL muy práctico que evita tener que recargar continuamente".

"Me parece una súper plancha. No plancha sola, pero te facilita el trabajo".

"Es impecable y cómoda. No pesa nada, no necesita mucho tiempo para calentarse y su depósito es de mucha capacidad".

No todos los días tienes la oportunidad de llevarte a casa un centro de planchado profesional, como este de Rowenta, a un precio tan bajo. Aprovecha que no cuesta más de 100€ y pon solución al montón de ropa que no para de crecer. ¡Chollazo!

