¿Todavía usas un cepillo manual? Este Oral-B rebajado a menos de 50€ va a mejorar tu salud bucodental

¿Eres de los que todavía utiliza un cepillo de dientes manual? Es la opción fácil y la de toda la vida, pero en absoluto es la más cómoda ni la más respetuosa con tu salud bucodental. De hecho, los dentistas recomiendan el cepillo de dientes eléctrico, porque es la única alternativa para eliminar la placa bacteriana, llegar a los lugares menos accesibles de la boca y cuidar las encías.

Y seguro que la primera marca que se te viene a la mente es Oral-B, porque son líderes en el cuidado bucal. Pero lo mejor es que ahora acaban de rebajar su cepillo de dientes eléctrico Oral-B iO 2 un 23% en Amazon, así que se queda por menos de 50€ solo por tiempo limitado. Tu sonrisa (y tu dentista) te lo va a agradecer, ¿a qué esperas?

Puntos fuertes de este cepillo de dientes eléctrico Oral-B

Tecnología iO que elimina hasta un 100% más de placa que un cepillo manual.

Sensor de presión inteligente que reduce la velocidad si te cepillas muy fuerte.

3 modos de cepillado: limpieza diaria, suave o extrasuave.

Incluye estuche de viaje, soporte para recambios y batería con indicador de carga.

Así es el Oral-B iO Series 2

Oral-B iO 2

El cepillo de dientes eléctrico Oral-B iO 2 es la mejor opción si estás pensando tirar a la basura tu cepillo manual. Con una sola limpieza te darás cuenta de todo el tiempo que has perdido, porque experimentarás una sensación que no has tenido jamás con el cepillo convencional. Tiene un motor silencioso y un único botón, así que su uso es muy intuitivo.

El cabezal redondo —característico de Oral-B— permite llegar a zonas menos accesibles y limpiar diente por diente. Además, Oral-B tiene varios tipos de recambios, así que será muy fácil encontrar el cabezal que mejor encaje contigo. Es ergonómico, ligero e ideal si tienes las encías sensibles.

¿Por qué es mejor que un cepillo manual?

Porque notarás la diferencia desde el primer uso. El cepillo manual depende de los movimientos que tú hagas, pero el Oral-B iO 2 hace todo el trabajo por ti. Por tanto, te aseguras una limpieza mucho más uniforme y con la mitad de esfuerzo.

Tiene un temporizador integrado que evita que te cepilles de menos (o de más), mientras que el sensor de presión protege tus encías. Si te sangran cada vez que te cepillas, quizá es que estás siendo demasiado agresivo. Es más cómodo para el día a día y para viajar, y solo tendrás que preocuparte por cambiar el cabezal cada 3 meses.

Los cepillos de dientes eléctricos tienen infinitas ventajas, y comprar este de Oral-B es la mejor decisión que puedes tomar por tu salud bucodental. ¡Aprovecha el descuento!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.