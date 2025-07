El mejor truco para hacerte rizos y ondas desenfadadas este verano: sin ser profesional y por menos de 25€

New Mall Media

Cuando llega el verano, es completamente normal que nuestro look cambie. Igual que nos maquillamos menos y utilizamos fórmulas más ligeras, la melena también nos pide peinados más desenfadados, relajados y con alguna que otra onda surfera. Y no, la mejor manera de conseguirlo no es hacerte trenzas ni utilizar la plancha, sino tener a mano un buen rizador de pelo con el que conseguirlo.

De hecho, es la manera más cómoda si no eres profesional ni tienes demasiada mañana con los peinados. Tan sencillo como enrollar el mechón que quieras y dejar que el dispositivo haga su trabajo. Es facilísimo, igual que utilizar el rizador de pelo BaByliss que Amazon acaba de rebajar un 45%. Si siempre has querido tener uno, aprovecha que ahora cuesta menos de 25€, ¡vaya chollo!

Lo mejor de este rizador de pelo

El recubrimiento Advanced Sublim’ Touch protege la humedad natural y deja un acabado con brillo y sin frizz.

10 niveles de temperatura, hasta un máximo de 180ºC.

Calentamiento ultrarrápido en unos pocos segundos.

Barril reforzado que distribuye el calor de manera homogénea.

¿Por qué deberías comprarlo hoy?

Babyliss rizador de pelo

Las mejores ofertas de Amazon no suelen durar mucho tiempo, y sabemos que la que tiene el rizador de pelo BaByliss es potente. La marca tiene amplia experiencia y una buena reputación en las herramientas de peluquería, y lo mejor es que este modelo cumple con creces con lo que promete.

Lo que más nos gusta es que distribuye el calor de manera inteligente para evitar daños y ayudarte a lucir unos rizos perfectos. Tiene calidad profesional y un tamaño tan compacto que podrás llevarte siempre contigo, ¡nos encanta!

Ideas de peinados veraniegos con una tenacilla

¿Necesitas inspiración para utilizar tu nuevo rizador de pelo?

Ondas playeras: haz rizos grandes y luego cepíllalos para un efecto despeinado y natural.

Rizos definidos con raya al medio: muy de moda este verano e ideal para llevar con pinzas o diademas.

Semirrecogido romántico: ondas sueltas con un moño alto, una coleta o una trenza pequeña.

Coleta ondulada: haz los rizos y después recoge el pelo en una coleta alta o baja, según tus gustos.

Con un buen rizador de pelo, algo de inspiración y paciencia, conseguirás los peinados de moda del verano en unos pocos segundos. Y mucho más con este dispositivo de BaByliss rebajado a menos de 25€.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.