Alerta chollo: Amazon rebaja a mitad de precio mi nuevo descubrimiento para protegerme del sol y conseguir un efecto buena cara

¿Llevas todos los veranos de tu vida intentando encontrar el protector solar facial perfecto? La mayoría son densos, dejan una sensación pesada y grasa en la piel, aparecen residuos de color blancos en cuanto sudas un poco o te bañas, y es imposible que un maquillaje te siente bien. ¿Te suena de algo?

Pero este verano, se acabó el problema. A mí también me pasaba lo mismo con todos los protectores, hasta que probé el Fusion Water Magic Glow de ISDIN, una fórmula que me protege la piel del sol y encima me deja un efecto glow que no consigo ni con mi iluminador favorito. ¿Y lo mejor? Ahora lo acabo de encontrar rebajado un 54% en Amazon, ¡así que voy corriendo a reponerlo!

Claves del Fusion Water Magic Glow de ISDIN

Alta protección SPF30 contra los rayos UVA, UVB y la luz azul.

Textura ultraligera que se absorbe en segundos sin dejar residuos blancos.

Hidrata en profundidad y sentirás la piel mucho más suave.

Efecto glow para un toque de luminosidad.

Así es el protector solar facial más vendido de Amazon

Isdin fotoprotector

¿Estás deseando que te cuente todos los puntos fuertes del Fusion Water Magic Glow de ISDIN? No me extraña que lleve semanas siendo el más vendido de Amazon, porque es una maravilla. Lo que más me gusta es que tiene una textura muy ligera y una fase externa acuosa que viene de maravilla para las pieles grasas como la mía. Además, hidrata sin dejar sensación pegajosa y protege contra el fotoenvejecimiento.

Pero su punto fuerte es que es fácil conseguir un efecto buena cara al instante. Unifica el tono y aporta ese toque glow para una piel luminosa. Parece que te has puesto una capa de maquillaje y de iluminador antes de salir de casa con solo utilizar este protector solar con glow de ISDIN.

Te va a encantar si...

Quieres utilizar un protector solar a diario y sentir que no llevas nada en la piel de lo ligero que es.

Te apetece conseguir un efecto buena cara inmediato.

Tienes la piel apagada y necesitas un producto que ilumina sin aportar grasa.

Estás cansada de que la mayoría de protectores te dejen residuos blancos.

Este protector solar facial de ISDIN se va a convertir en tu nueva fórmula favorita, tanto que vas a querer aplicártelo a todas horas. ¡Aprovecha que está a mitad de precio!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.