Amazon rebaja el accesorio imprescindible que tienes que llevar en tu maleta este verano

Hacer la maleta suele la tarea más tediosa antes de irte de vacaciones. ¿Qué ropa me llevo? ¿Cuántos looks son suficientes? ¿Y si añado también esta otra prenda por si acaso? ¿Cómo la doblo para que no se arrugue? Seguro que te haces todas estas preguntas antes de cada viaje, y una de las soluciones más prácticas es llevar contigo el cepillo de vapor Pure de Rowenta que Amazon acaba de rebajar.

Todos tenemos prendas y tejidos delicados que se arrugan con mirarlos, pero con un cepillo de vapor desaparece el problema. Tan sencillo como llevarlo siempre en la maleta, colgar las prendas en una prenda y pasarle el cepillo de vapor cada vez que lo necesites. Y también te servirá para refrescarlas y eliminar los virus y bacterias que se acumulan en los tejidos. Brutal, ¿verdad? Pues aprovecha que Amazon acaba de rebajarlo a menos de 75€.

Claves del cepillo de vapor Pure Force de Rowenta

Es 3 en 1 y puede vaporizar, planchar y refrescar tus prendas.

Ahorra energía con un 300% más de vapor.

Tiene una autonomía de hasta 12 minutos.

Viene con un cabezal reversible para cuidar las prendas más delicadas.

Así es este cepillo de vapor

Cepillo vapor

El cepillo de vapor Pure de Rowenta va a llegar a tu vida ahora, a las puertas de las vacaciones de verano, para mejorar tu vida (y la de tus prendas). Es un dispositivo 3 en 1, porque puedes vaporizar, planchar y refrescar todas tus prendas en unos pocos segundos. Emite un 300% más de vapor que otros modelos y además se calienta en solo 25 segundos, así que es uno de los cepillos de vapor más eficientes.

Te servirá para prendas delicadas, como las camisas de lino o de algodón que utilizamos en esta época del año. Y su depósito de agua extraíble (de 180 ml) proporciona autonomía durante 12 minutos. Si necesitas planchar más prendas, solo tendrás que volver a rellenar el depósito. Ahora, la tarea más sencilla es pan comido.

Es perfecto para ti si...

Sueles viajar a menudo y quieres que tus prendas estén siempre perfectas.

No tienes tiempo (ni ganas) de planchar, pero no quieres salir con la ropa arrugada.

Utilizas ropa de lino, seda o algodón fino y quieres cuidar los tejidos más delicados.

Necesitas refrescar y desinfectar las prendas que ya te has puesto, pero no están sucias como para volver a lavarlas.

¿Qué más se puede pedir? Este cepillo de vapor Rowenta es el mejor accesorio que te puedes llevar en verano de vacaciones, porque elimina las arrugas y refresca por menos de 75€. ¡Aprovecha el descuento tan top que tiene!

