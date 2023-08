Estas son las 10 mejores cremas solares para protegerte del sol este verano

New Mall Media

Contar con una crema solar de calidad es fundamental para poder disfrutar al máximo en la playa o en la piscina este verano mientras proteges tu piel de los rayos del sol. Tanto si estás buscando cremas solares Eucerin como si prefieres cremas solares Heliocare, Cremas solares Isdin o cremas solares La Roche Posay, existen alternativas para todos los tipos de pieles y necesidades específicas.

Echa un vistazo a esta completa selección y análisis de las mejores cremas solares del año que hemos recopilado para ti y encuentra una que te brinde la protección y confort que necesitas. No olvides tener en cuenta tu tipo de piel específica para escoger la crema solar que mejor se adapte a tus necesidades.

Como primera alternativa hemos seleccionado una crema solar Isdin que es la alternativa perfecta para realizar todo tipo de actividades al aire libre con la máxima protección. Esta crema solar ofrece una gran protección frente a los rayos solares y al mismo tiempo mantendrá tu piel especialmente hidratada. Se trata de una crema solar que cuenta con protección SPF 50 y que además incluye ácido hialurónico para mantener tu piel profundamente hidratada.

En segundo lugar, te presentamos una crema solar de Bella Aurora anti-manchas con SPF50 ideal para pieles mixtas y grasas que te aportará la máxima protección que necesitas, ya que incorpora una fórmula con filtros solares de amplio espectro UVA, UVB e IR que te garantizarán la máxima protección frente a la exposición solar. Esta crema reducirá al máximo las manchas cutáneas y evitará la aparición de nuevas manchas. Además, también cuenta con agentes calmantes y antioxidantes para un óptimo mantenimiento de tu piel.

La crema solar La Roche Posay que presentamos a continuación ha sido formulada para pieles delicadas con problemas solares ya que te proporcionará la máxima protección contra las radiaciones solares. Tiene una protección óptima SPF50+ y además tiene una textura muy fluida y ligera para una aplicación muy cómoda. También es resistente al agua y está completamente libre de perfumes. Se trata de una crema sin perfumes ni parabenos, que incorpora el sistema filtrante Mexoryl XL y Mexoplex.

La siguiente crema solar de Nivea es ideal para proteger la piel de los más pequeños de la casa de los rayos del sol. Es sencilla y rápida de aplicar, ya que ha sido especialmente formulada para los niños con una textura muy ligera de rápida absorción para que no dejen de divertirse en ningún momento. Tiene un factor de protección 50+ y además cuenta con sistema de filtros UVA/UVB y es resistente al agua.

A continuación, presentamos la crema solar de Garnier más recomendada para las pieles claras, delicadas e intolerantes al sol. Esta protección solar alta incorpora la tecnología Netlock que sirve de escudo protector frente a los rayos UV, la arena, el sudor y la sequedad que provoca en verano la playa y el cloro. Además, es resistente al agua durante ochenta minutos y su fórmula es ligera y nada pegajosa.

Otra de las partes del cuerpo que requiere de una protección especial es el rostro. En este caso hemos seleccionado una crema solar para la cara de Eucerin que protegerá esta zona delicada de tu cuerpo de manera muy eficiente contra los rayos solares. Se trata de una crema con protección SPF50+ que además viene en un práctico formato de 50 ml. Es una crema ideal para el rostro por su textura suave y su protección óptima que no sólo podrás usar en los meses de verano, sino durante todo el año para mantener tu cara hidratada y protegida.

Si buscas una óptima protección solar para el rostro y para el cuerpo con una gran relación calidad-precio esta crema de Hawaiian Tropic no te dejará indiferente. Cuenta con protección 50+ y con una textura que se absorbe rápidamente y no deja residuos. Además, deja tu piel suave e hidratada, siendo apta para su uso en cualquier época del año si vas a exponerte a los rayos del sol. En su composición incluye también ingredientes antioxidantes y vitaminas C y E.

Esta crema solar de Babaria protegerá tu piel frente a los rayos solares de manera muy eficiente, pero además te permitirá acelerar el bronceado y mantener tu piel hidratada y saludable. Está formulada con Aloe Vera, con lo que cuenta con propiedades antioxidantes, hidratantes y calmantes. Se trata de una crema solar completamente vegana que también es resistente al agua y que ha sido probada dermatológicamente.

El protector solar de Heliocare cuenta con una protección SPF50 contra los rayos del sol y además es ideal para pieles sensibles. Su textura es ligera y de fácil aplicación y es resistente al agua. Es una crema solar muy valorada también por su sencilla aplicación y te permitirá hidratar tu piel al máximo para mantenerla en óptimas condiciones aunque te expongas al sol de forma frecuente.

Finalmente, encontramos una crema solar de Ecran en formato spray ideal para proteger la piel de las quemaduras solares y al mismo tiempo fortalecer de manera eficiente las defensas antioxidantes de la piel. Esta crema te proporcionará una protección muy alta SPF50 y además cuenta con Cellular defense. Te permitirá disfrutar de un bronceado saludable durante mucho más tiempo, dejando tu piel muy suave e hidratada y su botella es completamente reciclable.

Las cremas solares son necesarias para protegernos de forma óptima del sol y poder disfrutar más del verano sin poner en riesgo la salud de nuestra piel. Existen alternativas adaptadas a todas las edades, tipos de piel, modos de aplicación y preferencias. ¿Con cuál te quedas?

